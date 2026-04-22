Học sinh Hà Nội lái thử xe máy điện VinFast, góp phần lan tỏa lối sống xanh

Ngày 20/4, chiến dịch “Phủ xanh trường học” của VinFast tiếp tục “đổ bộ” đến trường THPT Đỗ Mười (Hà Nội), thu hút đông đảo học sinh tham gia tìm hiểu và lái thử xe máy điện. Không chỉ mang tới trải nghiệm thực tế, chương trình còn góp phần lan tỏa ý thức sống xanh và văn hóa giao thông học đường.

Học sinh trường THPT Đỗ Mười nô nức đăng ký lái thử và nhận tư vấn về các mẫu xe máy điện VinFast.

Học sinh ấn tượng với mẫu xe mới Amio

Sau phần chia sẻ về bảo vệ môi trường và lối sống xanh, nội dung thu hút nhiều học sinh là trực tiếp lái thử xe máy điện VinFast. Trải nghiệm thực tế giúp các em hình dung rõ hơn về độ êm ái, sự thuận tiện và khả năng đáp ứng nhu cầu đi học hằng ngày của xe điện.

Em Trần Vũ Gia Huy (lớp 10A6) cho biết, xe điện vận hành rất êm ái và em đặc biệt thích dòng xe Flazz nhờ thiết kế cá tính.

“Hiện mỗi ngày em di chuyển khoảng 7 km đến trường và vẫn được mẹ đưa đón. Thời gian tới em muốn sở hữu một chiếc xe điện để chủ động hơn trong việc đi học”, Huy chia sẻ.

Mẫu xe Amio thu hút đông đảo học sinh tham gia lái thử.

Trong dải sản phẩm của VinFast, Amio nhận được nhiều chú ý nhờ thiết kế gọn gàng, tiện dụng với pedal và không kém phần trẻ trung. Nguyễn Ngọc Anh (lớp 10A2), người đã sử dụng xe điện từ đầu năm lớp 10, nhận xét, Amio có thiết kế phù hợp với học sinh và dễ sử dụng trong môi trường đô thị.

“Mẫu xe mới này dùng pin LFP thay vì pin ắc quy chì nên sẽ an toàn hơn, lại có cả pedal nữa nên di chuyển cũng rất tiện, kiểu dáng xe nhỏ xinh giúp em dễ điều khiển hơn”, Ngọc Anh dành lời khen cho mẫu xe mới của VinFast.

Sau khi tham gia trải nghiệm lái thử, em Vũ Đức Tài (lớp 10A1) bày tỏ, các mẫu xe điện của VinFast đều dễ lái, an toàn vì có giới hạn tốc độ. Với quãng đường 12 km mỗi ngày tới trường, Tài cho biết em muốn thuyết phục bố mẹ mua một chiếc xe máy điện VinFast vì thuận tiện và giúp giảm chi phí đi lại.

Từ trải nghiệm đến nâng cao ý thức sống xanh

Bên cạnh trải nghiệm thực tế, chương trình còn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, hướng học sinh tới lối sống xanh và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Theo em Dương Gia Linh (lớp 10A4), việc chủ động đi xe điện là cách để học sinh thể hiện trách nhiệm công dân với quá trình chuyển đổi xanh của Thủ đô.

“Hiện tại em đang đi xe buýt, nhưng sắp tới sẽ mua xe điện để chủ động trong di chuyển. Sau buổi hôm nay, em cũng sẽ tuyên truyền tới các bạn, để cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông”, Gia Linh nói.

Phát biểu tại chương trình, nhà giáo Đỗ Văn Nam – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười đánh giá, hoạt động “Phủ xanh trường học” rất ý nghĩa với học sinh trong việc lan tỏa lối sống xanh và tạo điều kiện để học sinh được tìm hiểu thực tế về xe điện, từ đó có thêm cơ sở lựa chọn phương tiện phù hợp và an toàn.

Đại diện VinFast trao tặng học bổng và quà tặng xe máy điện Amio cho các học sinh có thành tích học tập tốt của nhà trường.

Đến thời điểm hiện tại, chuỗi chương trình “Phủ xanh trường học 2026” đã truyền cảm hứng sống xanh tới hàng nghìn học sinh, giáo viên. Đây là loạt sự kiện được VinFast phối hợp tổ chức tại hơn 1.000 trường THCS, THPT trên toàn quốc.

Với chủ đề “Lái xe an toàn - Vì tương lai xanh”, chương trình hướng tới học sinh và giáo viên nhằm trang bị kiến thức an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để học sinh, thầy cô giáo trải nghiệm xe máy điện VinFast và hiểu rõ hơn lợi ích của xe máy điện với cộng đồng.