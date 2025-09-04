Học phí đại học năm 2025 - 2026 tăng thế nào?

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, áp dụng thực hiện ngay từ năm học 2025-2026. Theo đó, các quy định về khung học phí (mức sàn - trần) của các cấp học, lộ trình học phí được kế thừa quy định của Nghị định số 97.

Cụ thể, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên như sau:

Từ năm học 2027-2028 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Đối với trường đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần trên, tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.

Đối với trường đại học tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần trên, tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.

Đối với chương trình đào tạo ở trường công đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế, tương đương thì căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do trường ban hành để tự quyết định mức thu học phí. Các trường phải thực hiện công khai với người học, xã hội.

Cũng theo Nghị định, mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ bằng mức trần học phí trên nhân hệ số 1,5; tiến sĩ nhân 2,5.

Mức học phí đào tạo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý thực tế với mức thu không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng.

Trường hợp học trực tuyến (học online), các trường xác định mức thu học phí trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế hợp lý, tối đa bằng mức học phí của trường tương ứng từng khối ngành. Trong khi đó, mức học phí đối với các chương trình giáo dục thường xuyên, dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo do các trường chủ động tính toán, quy định.

Mức tăng này đã được quy định tại Nghị định số 97 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về học phí công lập của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2023.

Theo đó, ở bậc đại học, Chính phủ quy định trần học phí với các trường công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học tới là 1,2 - 2,45 triệu đồng/tháng, tùy khối ngành.

Mức thu hiện nay được giữ vững từ năm 2021 - 2022 do ảnh hưởng dịch COVID-19 - là 980.000 đến 1,43 triệu đồng/tháng/sinh viên.