Hoàng Hên tấm tắc khen Xuân Son: 'Không cần nói, nhìn thôi là biết cậu ấy ở đâu'

"Phải nói rằng tôi rất hiểu Xuân Son và cậu ấy cũng vậy. Việc tôi kiến tạo cho cậu ấy ghi bàn thì cũng giống ở V.League thôi, tôi và cậu ấy chơi cùng nhau lâu rồi. Không cần nói nhiều, nhìn thôi là tôi biết Son ở đâu, rất dễ khi đá cùng cậu ấy", Đỗ Hoàng Hên chia sẻ sau trận đấu.

Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên lần đầu thi đấu cùng nhau trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Hoàng Hên kiến tạo để Xuân Son đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi thêm một bàn thắng và giúp đội tuyển Việt Nam thắng 3-1.

Hoàng Hên và Xuân Son tạo nên khác biệt cho đội tuyển Việt Nam.

"Tôi rất vui khi kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam đã giành vé tham dự Asian Cup 2027 nhưng trận gặp Malaysia vẫn rất quan trọng và được chờ đợi lâu rồi. Tôi không ghi bàn nhưng có đường kiến tạo rồi, hy vọng mình sẽ có bàn thắng.

Thật sự là trận đấu Malaysia tôi chơi tốt hơn, các cầu thủ hiểu nhau hơn và chạy nhiều hơn. Bây giờ tôi sẽ tập trung thi đấu cho câu lạc bộ trước khi nghĩ về những giải đấu tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam", Hoàng Hên nói thêm.

Video: Đội tuyển Việt Nam 3-1 Malaysia.

Nguyễn Xuân Son cũng dành những lời có cánh cho người đồng đội - người bạn thân thiết. Phong độ cao của Hoàng Hên phần nào giúp Xuân Son vượt qua áp lực tinh thần sau một vài trận đấu không như ý. Xuân Son vướng vào tranh cãi khi anh bị cho là có cân nặng quá mức.

Xuân Son đánh giá về đồng đội: "Ai cũng biết Hoàng Hên là cầu thủ giỏi, một tiền vệ giỏi có khả năng giữ bóng tốt, chuyền bóng hay. Tôi rất vui khi anh ấy lên đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam mạnh lên, điều này tốt cho mọi cầu thủ, cả Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long. Chúng tôi cần những trận thế này làm món quà tặng người hâm mộ và cả cho ngày sinh nhật của tôi nữa".

Theo cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam tăng hạng từ 108 lên 99 sau loạt trận quốc tế tháng 3/2026. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được cộng 2,38 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh và 9,67 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia.

Điểm thưởng của mỗi trận đấu chính thức sẽ phụ thuộc vào tính chất của trận đấu (giao hữu/vòng loại/giải đấu chính thức) cũng như thứ hạng của các đối thủ trên bảng xếp hạng FIFA. Do đó, đội tuyển Việt Nam giành được rất nhiều điểm khi thắng Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.