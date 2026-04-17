HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam quyết giành HCV SEA Games 34

"Một trong những mục tiêu quan trọng là giành lại huy chương vàng bóng đá nữ ở SEA Games 34", HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ trong buổi lễ kí kết hợp đồng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Hợp đồng giữa ông Hoàng Văn Phúc và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bắt đầu từ 1/5, kéo dài đến hết SEA Games 34. Dựa vào tình hình thực tế cũng như kết quả của đội tuyển nữ Việt Nam, hai bên có thể ngồi lại để đàm phán hợp đồng mới. Việc tiếp quản di sản của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn là áp lực lớn với bất kì đồng nghiệp nào.

HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ: "HLV Mai Đức Chung là huyền thoại bóng đá nữ Việt Nam. Ông có một quá trình dài dẫn dắt đội tuyển và rất nhiều thành tích, nhất là tấm vé dự World Cup. Một di sản như vậy thật sự là rất áp lực, nhưng nghề nghiệp của chúng tôi là như vậy. Tôi đã có 1,5 năm làm quen với tuyển nữ, ông Chung luôn rất nhiệt tình chỉ bảo. Tôi đã làm quen và học hỏi nhiều điều về bóng đá nữ.

Bản thân tôi cũng làm bóng đá nam nhiều năm từ các cấp độ tuyển trẻ và câu lạc bộ. Tôi cũng tự tin để tiếp quản đội tuyển nữ. HLV Mai Đức Chung là người đáng kính và luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi bất kì thời điểm nào".

HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt Đội tuyển nữ Việt Nam từ ngày 1/5.

HLV Hoàng Văn Phúc có kinh nghiệm lâu năm, đã trải qua tất cả cương vị từ đội U16, U23 và đội tuyển quốc gia nam. Ở cấp độ câu lạc bộ, ông Phúc từng lên ngôi vô địch V.League cùng đội Quảng Nam.

"Tôi làm bóng đá gần 40 năm, và thời gian qua đã làm quen với bóng đá nữ. Cầu thủ nữ Việt Nam có ý chí tuyệt vời, rất bền bỉ. Tôi tin là có sự phân tích tốt về đối thủ, chuẩn bị tốt về giải đấu thì sẽ có kết quả tốt. Ở đây, các cô gái có tinh thần cầu tiến. Tôi mong bản thân sẽ có sự kiên nhẫn và truyền tải hợp lý.

Sắp tới, tôi sẽ trực tiếp tìm kiếm cầu thủ từ các giải trẻ và giải nữ vô địch quốc gia, ngoài ra, còn nguồn cầu thủ Việt kiều nữ. Bóng đá nam thực hiện rồi. Bóng đá nữ, nếu có cầu thủ tốt thì VFF sẽ ủng hộ. Trong tương lai, hy vọng họ sẽ được cống hiến cho đội tuyển", nhà cầm quân sinh năm 1966 nói thêm.