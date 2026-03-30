Hình ảnh khu công nghiệp Israel nghi ngút khói sau khi trúng tên lửa Iran.

Dịch vụ cứu hỏa và cứu nạn Israel cho biết một đám cháy bùng phát tại khu công nghiệp - nơi có nhiều nhà máy sản xuất hóa chất và cơ sở công nghiệp, bao gồm nhà máy Makhteshim của công ty ADAMA - sau cuộc tấn công. Nguyên nhân có thể là do mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn rơi xuống.

Cơ quan này kêu gọi người dân tránh xa khu công nghiệp Ne'ot Hovav do sự hiện diện của “các vật liệu nguy hiểm”, trong khi 34 đội cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy. Họ cho biết không có nguy hiểm đối với công chúng ngoài phạm vi 800 mét tính từ khu công nghiệp.

Trước đó, quân đội Israel cho biết phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran. Nhiều đợt tấn công nhằm vào Israel trong ngày Chủ nhật, tuy nhiên cho đến thời điểm xảy ra vụ cháy ở phía nam, chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hay thương vong.

Khu công nghiệp Ne'ot Hovav nằm cách Beer Sheva khoảng 13 km, đây là thành phố lớn nhất ở miền nam Israel. Trong khu vực này cũng có một số căn cứ quân sự của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tấn công toàn bộ các mục tiêu tại Iran mà họ coi là “ưu tiên hàng đầu”. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh mở rộng vùng đệm an ninh của Israel ở miền nam Liban, nơi lực lượng của họ đang đấu với Hezbollah.

Các trường đại học Mỹ tại Trung Đông chuyển sang học trực tuyến khi Iran đe dọa trả đũa nhằm vào các cơ sở giáo dục. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ sẽ nhắm vào các trường đại học có liên kết với Mỹ và Israel tại Trung Đông nhằm trả đũa các cuộc tấn công gần đây vào các trung tâm giáo dục đại học của Iran.

Pakistan trong khi đó cho biết sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau khi gặp gỡ các lãnh đạo khu vực tại Islamabad để thảo luận về nỗ lực giảm leo thang xung đột.

Giá dầu tăng sau cảnh báo của Tehran về khả năng Mỹ triển khai lực lượng bộ binh, dầu Brent tăng 2,47% lên 107,92 USD/thùng.