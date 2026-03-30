IAEA xác nhận nhà máy nước nặng của Iran hư hại nghiêm trọng sau tấn công

“Dựa trên phân tích độc lập từ hình ảnh vệ tinh và hiểu biết về cơ sở này, IAEA xác nhận rằng nhà máy sản xuất nước nặng tại Khondab mà Iran cho biết đã bị tấn công vào ngày 27/3, chịu thiệt hại nghiêm trọng và không còn hoạt động”, IAEA cho biết trên nền tảng mạng xã hội X.

IAEA cũng cho biết nhà máy này không chứa vật liệu hạt nhân được khai báo.

Nhà máy nước nặng của Iran bị hư hại nghiêm trọng, không còn hoạt động. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 27/3, IAEA được Iran thông báo rằng nhà máy sản xuất nước nặng ở Khondab bị tấn công, nhưng xác nhận không phát hiện nguy cơ phóng xạ. Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh xung đột đang tiếp diễn giữa Mỹ, Israel và Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.

Trong các diễn biến mới nhất, Chủ tịch Quốc hội Iran cáo buộc Mỹ “bí mật lên kế hoạch" cho cuộc tấn công trên bộ trong khi vẫn nói về đàm phán. Tàu USS Tripoli - chở khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ - đã đến Trung Đông.

Pakistan cho biết sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau khi gặp gỡ các lãnh đạo khu vực tại Islamabad để thảo luận về nỗ lực giảm leo thang xung đột.

Giá dầu tăng sau cảnh báo của Tehran về khả năng Mỹ triển khai lực lượng bộ binh, với dầu Brent tăng 2,47% lên 107,92 USD/thùng.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tấn công toàn bộ các mục tiêu tại Iran mà họ coi là “ưu tiên hàng đầu”. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh mở rộng vùng đệm an ninh của Israel ở miền nam Liban, nơi lực lượng của họ đang đấu pháo với Hezbollah.

Các trường đại học Mỹ tại Trung Đông chuyển sang học trực tuyến khi Iran đe dọa trả đũa nhằm vào các cơ sở giáo dục. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ sẽ nhắm vào các trường đại học có liên kết với Mỹ và Israel tại Trung Đông nhằm trả đũa các cuộc tấn công gần đây vào các trung tâm giáo dục đại học của Iran.