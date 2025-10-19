Hé lộ điều kiện của Nga và Ukraine trước thềm thượng đỉnh Nga – Mỹ

Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, nước này và Nga đã bắt đầu thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Budapest, đồng thời khẳng định sẵn sàng bảo đảm an ninh tuyệt đối cho sự kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, ngày 15/8/2025. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Hungary MTI đưa tin, nước này đang chuẩn bị triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn, với sự tham gia của lực lượng chống khủng bố, cảnh sát, quân đội Hungary cùng đội ngũ an ninh Mỹ và Nga. Các bên sẽ phối hợp triển khai những biện pháp an ninh “chưa từng có tiền lệ” tại thủ đô Budapest – nơi Tổng thống Mỹ thông báo sẽ gặp Nhà lãnh đạo Nga trong hai tuần tới.

Một kế hoạch an ninh sơ bộ đã được Hungary phê duyệt, huy động nhiều lực lượng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cả phòng không và an ninh biên giới.

Ngoài vấn đề an ninh, nội dung nghị sự của cuộc gặp Nga – Mỹ cũng đang được quan chức cấp cao hai bên chuẩn bị và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Theo tờ Washington Post, dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ ngày 18/10, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ hôm 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh việc kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào, đồng thời ám chỉ khả năng thỏa hiệp về các vùng lãnh thổ khác mà Nga tuyên bố sáp nhập, gồm Zaporizhzhia và Kherson.

Một số quan chức Nhà Trắng cho rằng đây là một bước tiến, song các nhà ngoại giao châu Âu và Ukraine vẫn chưa hài lòng với yêu cầu này.

Trong khi đó, ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump “chưa” từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk là một tín hiệu tích cực.

“Rất khó để hành động chỉ với máy bay không người lái của Ukraine. Chúng tôi cần tên lửa Tomahawk tầm xa và các loại vũ khí tương tự. Thật tốt khi Tổng thống Trump không nói ‘không’, dù ông ấy cũng chưa nói ‘có’”, ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Zelensky vừa qua cho thấy châu Âu cần chủ động hơn để chấm dứt xung đột.

“Chuyến thăm không diễn ra như Tổng thống Ukraine mong đợi. Nhưng điều đó cho thấy chúng tôi – với tư cách là người châu Âu – vẫn còn nhiều việc phải làm để chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt”, ông Merz nhấn mạnh.

Trước đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Zelenskyy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nga và Ukraine “ngừng giao tranh tại vị trí tiền tuyến hiện nay”, cảnh báo rằng nếu không, tình hình sẽ trở nên rất phức tạp.