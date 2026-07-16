Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội bụi mịt mù, mặt đường nham nhở

Một công nhân cho biết, việc thi công chủ yếu được triển khai vào ban đêm nhằm giảm ảnh hưởng đến giao thông. Sau mỗi ca làm việc, công nhân kiểm tra toàn bộ hiện trường; những khu vực mặt đường khô được tưới nước, các vị trí bị lún được bổ sung vật liệu, còn những điểm gồ ghề được san gạt để đảm bảo phương tiện lưu thông. Trường hợp tiếp tục xuất hiện lún, đơn vị sẽ xử lý bổ sung và phối hợp với người dân khi cần thiết, trong đó có việc tháo đồng hồ nước để phục vụ công tác khắc phục. Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội chỉ đảm nhiệm việc thi công tuyến ống, còn công tác hoàn trả, san lấp mặt đường thuộc trách nhiệm của Xí nghiệp 1.