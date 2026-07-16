Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội bụi mịt mù, mặt đường nham nhở

Video: Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội mịt mù bụi, mặt đường nham nhở vì thi công.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại nhiều tuyến phố trung tâm, đặc biệt là khu vực phố cổ Hà Nội - nơi tập trung đông khách du lịch, các dự án cải tạo, thay thế hệ thống đường ống cấp nước sạch đang được triển khai. Để phục vụ đi lại, nhiều hố đào được che chắn tạm bằng các tấm thép.
Tại phố Hàng Cót, khu vực thi công được phủ bằng các tấm thép, tuy nhiên nhiều tấm đã bị cong vênh, chênh cao so với mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa.
Nhiều đoạn mặt đường nứt vỡ, xuống cấp sau quá trình thi công.
Ở nút giao Hàng Lược - Hàng Mã, mặt đường sau khi hoàn thành việc lắp đặt đường ống vẫn chưa được hoàn trả bằng thảm nhựa. Ô tô, xe máy chạy liên tục khiến bụi đất bay mù mịt.
Sau quá trình thi công, nhiều vị trí trên mặt đường xuất hiện 'ổ gà', 'ổ voi' nhưng chưa được san lấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo bà Lan, người dân sinh sống trên phố Hàng Mã, các hố lún này đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế, người đi xe máy rất dễ gặp tai nạn nếu không kịp quan sát, nhất là phụ nữ hoặc người có tay lái yếu.
Không chỉ tại khu vực Hàng Mã, tình trạng chậm hoàn trả mặt đường cũng diễn ra tại nút giao Hàng Gai - Hàng Đào. Dù việc lắp đặt đường ống đã hoàn tất, mặt đường vẫn chưa được trải thảm nhựa, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và việc đi lại của người dân.
Đáng chú ý, đây là khu vực trung tâm phố cổ, nằm sát hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - nơi thường xuyên đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Việc mặt đường chưa được hoàn trả đồng bộ khiến hình ảnh khu vực trung tâm Thủ đô phần nào bị ảnh hưởng.
"Khu vực trung tâm được xem là bộ mặt của Thủ đô, vì vậy các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ hoàn trả mặt bằng để giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh doanh, du lịch", anh Phương Nam (phường Hoàn Kiếm) nói.
Tương tự, trên phố Tạ Hiện, nhiều đoạn đường sau thi công vẫn chưa được hoàn trả, ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh và hình ảnh khu phố cổ.
Để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình thi công và đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị thi công thuộc Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội hằng ngày đều bố trí lực lượng kiểm tra hiện trường, thực hiện tưới nước giảm bụi, san gạt mặt đường và khắc phục các vị trí bị lún.
Một công nhân cho biết, việc thi công chủ yếu được triển khai vào ban đêm nhằm giảm ảnh hưởng đến giao thông. Sau mỗi ca làm việc, công nhân kiểm tra toàn bộ hiện trường; những khu vực mặt đường khô được tưới nước, các vị trí bị lún được bổ sung vật liệu, còn những điểm gồ ghề được san gạt để đảm bảo phương tiện lưu thông. Trường hợp tiếp tục xuất hiện lún, đơn vị sẽ xử lý bổ sung và phối hợp với người dân khi cần thiết, trong đó có việc tháo đồng hồ nước để phục vụ công tác khắc phục. Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội chỉ đảm nhiệm việc thi công tuyến ống, còn công tác hoàn trả, san lấp mặt đường thuộc trách nhiệm của Xí nghiệp 1.
Trên phố Hàng Bạc, nhiều phương tiện dựng trên vỉa hè chỉ sau vài giờ đã phủ kín một lớp bụi dày.
Chị Hương, hộ kinh doanh trên phố Hàng Bạc, cho biết công trình đã thi công gần hai tuần nhưng hiện trường vẫn còn ngổn ngang, gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh, sức khỏe của người dân và trải nghiệm của du khách. Bụi từ công trường phát tán liên tục khiến những người kinh doanh như chị phải đeo khẩu trang gần như cả ngày, đồng thời làm giảm mỹ quan đô thị tại khu vực phố cổ. Người dân mong muốn đơn vị thi công tăng cường che chắn, phun nước giảm bụi và sớm hoàn trả mặt bằng để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động du lịch.
Để giữ hàng hóa luôn sạch sẽ, chị Hương cùng các tiểu thương phải liên tục lau chùi tủ kính. Thế nhưng, chỉ sau khoảng 15–20 phút, một lớp bụi mới lại phủ kín bề mặt, buộc họ phải vệ sinh nhiều lần trong ngày. Tình trạng bụi bẩn kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến sức khỏe người dân, đồng thời làm giảm mỹ quan khu phố cổ - một trong những điểm đến thu hút đông du khách của Thủ đô.
Để hạn chế bụi phát tán, mỗi ngày phải liên tục tưới nước, có thời điểm lên tới hàng chục lần.
"Chỉ cần ngừng tưới một lúc là bụi lại bốc lên mù mịt. Hít phải bụi nhiều rất dễ viêm họng", người này chia sẻ.