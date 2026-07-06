Cảnh ngổn ngang tại dự án mương ngầm thoát nước hàng trăm tỷ thi công 'rùa bò'

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho hay dự án được đơn vị mới tiếp nhận từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. “Đơn vị đã yêu cầu liên danh nhà thầu thi công đường Trưng Nữ Vương, đại diện là Công ty TNHH Đại Phú Thịnh huy động nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn như duy trì rào chắn, lắp đặt biển báo và hệ thống cảnh báo tại công trường” - vị lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng nói.