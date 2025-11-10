Hải quan Lạng Sơn: Thực thi pháp luật với hiệu quả quản lý, phát triển kinh tế

(VTC News) -

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), tại tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Hải quan khu vực VI triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần xây dựng đội ngũ công chức Hải quan “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả – Vì Nhân dân phục vụ”.

Các nội dung trọng tâm được Chi cục Hải quan khu vực VI triển khai gồm:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề và treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề “Đổi mới xây dựng thể chế tài chính – Khơi thông điểm nghẽn – Bứt phá trong kỷ nguyên mới.”

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn, giải đáp chính sách và tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí, tạo thuận lợi thương mại.

Tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ công chức hải quan chuyên nghiệp, tận tụy, minh bạch.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và phối hợp với địa phương trong công tác phổ biến pháp luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong toàn đơn vị

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng về Ngày Pháp luật Việt Nam tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực hải quan, xuất nhập khẩu, quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu “Hải quan số – Hải quan thông minh”.

Song song với đó, Chi cục đẩy mạnh việc lồng ghép phổ biến pháp luật trong các buổi họp chuyên môn, sinh hoạt chi bộ, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để tuyên truyền, giải đáp, hướng dẫn kịp thời các quy định pháp lý mới trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025: Hiệu quả gắn với tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng doanh nghiệp

Từ đầu năm đến hết ngày 31/10/2025, trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực VI có 5.471 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, 2.518 doanh nghiệp mới lần đầu tham gia, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường thông thoáng, minh bạch và chuyên nghiệp mà Chi cục đang từng bước xây dựng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 77,49 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, xuất khẩu đạt 25,41 tỷ USD (tăng 48,91%), nhập khẩu đạt 52,08 tỷ USD (tăng 44,27%).

Riêng lượng hàng hóa mở tờ khai trực tiếp tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 6,09 tỷ USD, tăng 28,08% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 2,33 tỷ USD (tăng 8,66%) và nhập khẩu đạt 3,76 tỷ USD (tăng 44,03%).

Công tác thu ngân sách Nhà nước tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tháng 10/2025, số thu đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng năm 2025, Chi cục đã thu nộp ngân sách 10.663 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 165% chỉ tiêu được giao (6.450 tỷ đồng) và đạt 94% chỉ tiêu phấn đấu (11.400 tỷ đồng).

Những con số trên là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động, đoàn kết, tuân thủ pháp luật và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức Chi cục Hải quan khu vực VI trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Hướng tới xây dựng “Văn hóa pháp luật Hải quan”

Nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam, Chi cục Hải quan khu vực VI xác định việc xây dựng, bồi dưỡng “Văn hóa pháp luật Hải quan” là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Mỗi cán bộ, công chức cần là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật tới doanh nghiệp và người dân.

Với phương châm “Kỷ cương – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả”, tập thể Chi cục Hải quan khu vực VI sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động học tập, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ tốt yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.