Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được vinh danh đồng thời 2 giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 (Anphabe) và ESG Business Awards 2025 (Tạp chí ESG Business - Asian Banking & Finance). Đây là dấu mốc kép trên hành trình kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, bình đẳng và trao quyền cho nữ của Ngân hàng, đúng với tầm nhìn “đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu” mà SeABank luôn bền bỉ hướng tới.

Dấu mốc kép trên hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Theo đó, việc không ngừng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chế độ đãi ngộ cạnh tranh và văn hóa doanh nghiệp gắn kết đã giúp SeABank dẫn đầu ngành Ngân hàng (khối doanh nghiệp vừa) và xếp hạng 61/100 nơi làm việc tốt nhất (khối doanh nghiệp vừa) trong bảng xếp hạng thường niên Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 (Best Places To Work 2025) của Anphabe - dựa trên khảo sát độc lập hơn 73.000 đáp viên tại hơn 650 doanh nghiệp.

Song song, với vai trò tiên phong cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường làm việc và kinh doanh công bằng, trao quyền cho CBNV nữ, khách hàng nữ và nữ chủ doanh nghiệp, SeABank là một trong ba đại diện Việt Nam góp mặt tại ESG Business Awards 2025 và là tổ chức tài chính – ngân hàng duy nhất chiến thắng hạng mục Bình đẳng giới & Trao quyền cho Phụ nữ tại Việt Nam (Gender Equality & Women Empowerment Award – Vietnam).

Giải thưởng được tổ chức bởi các Tạp chí tài chính hàng đầu châu Á - ESG Business và Asian Banking & Finance nhằm vinh danh những doanh nghiệp tiên phong định hình tương lai bền vững, dựa trên các tiêu chí về tính đổi mới, hiệu quả, tác động xã hội và khả năng ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG).

Việc được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín trong và ngoài nước không chỉ khẳng định vị thế của SeABank trên hành trình phát triển bền vững, mà còn tạo động lực để Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến nhân văn, nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tài chính toàn diện nhằm kiến tạo một xã hội bình đẳng và thịnh vượng.

Cam kết “đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”

Xác định con người là cốt lõi của sự phát triển, SeABank xây dựng môi trường làm việc tôn trọng, nhân văn, bình đẳng với hệ thống chính sách nhân sự minh bạch, đãi ngộ cạnh tranh và lộ trình phát triển rõ ràng theo tư vấn chuẩn hóa của đối tác tư vấn nhân sự quốc tế Mercer - Talentnet.

Đặc biệt, Ngân hàng chú trọng phát huy tối đa năng lực CBNV và khuyến khích nữ giới tham gia vào các vị trí quản lý, đạt tỷ lệ cân bằng giới ở mọi cấp quản lý với 48% cán bộ quản lý là nữ; tỷ lệ nữ giới giữ vai trò quản lý cấp cao (cấp 1) và thành viên HĐQT lần lượt là 51% và 50%.

Đặt mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu về văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp SeABank được phát triển theo hướng gắn kết và nhân văn. Các chương trình gắn kết nội bộ được triển khai đa dạng, từ hội thao, minigame trực tuyến, cuộc thi cho CBNV và gia đình, quà tặng dịp lễ, các hoạt động tương tác trên kênh nội bộ… tạo sự gắn kết và xây dựng tập thể đồng lòng. Nhờ kiến tạo và duy trì môi trường làm việc lý tưởng, tỷ lệ CBNV hài lòng khi làm việc tại Ngân hàng đạt 90,37% và 90,5% dự định tiếp tục gắn bó ít nhất 2 năm tiếp theo.

Tinh thần sẻ chia “vì cộng đồng” cũng là điểm sáng trong văn hóa doanh nghiệp SeABank với hàng loạt chương trình ý nghĩa được triển khai từ 2010 đến nay, tổng trị giá gần 250 tỷ đồng và hướng tới đa dạng các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc như: xóa nghèo, sức khỏe và cuộc sống tốt, giáo dục có chất lượng, bình đẳng giới, hành động về khí hậu...

Nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, SeABank dành sự quan tâm đặc biệt cho nhóm khách hàng nữ và doanh nghiệp nữ chủ. Tiêu biểu là sản phẩm SeAWomen cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - cho vay không tài sản đảm bảo lên tới 100 triệu đồng, kỳ hạn 48 tháng, thủ tục tinh gọn, miễn phí trả nợ trước hạn. Sản phẩm thu hút hơn 21.000 khách hàng và đạt dư nợ 1.087 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024.

Song song là nhiều giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp nữ chủ như: Thấu chi không TSBĐ đến 5 tỷ đồng, thẻ Visa Corporate không TSBĐ đến 200 triệu đồng và các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiếp cận vốn nhanh chóng, linh hoạt. Đặc biệt, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân SeAPower mang đến hệ sinh thái toàn diện về đào tạo, kết nối, chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe, góp phần đưa số lượng khách hàng nữ chủ tại SeABank tăng 140% và dư nợ tăng 115% tính đến cuối tháng 6/2025.

Kiên định theo đuổi chiến lược lấy con người làm trung tâm, đặt bình đẳng và hạnh phúc làm cốt lõi của phát triển, SeABank không ngừng nỗ lực kiến tạo giá trị bền vững từ nội bộ môi trường làm việc, tới hệ sinh thái dành cho khách hàng và cộng đồng. Thành tựu kép lần này khẳng định cam kết của Ngân hàng trong việc kiến tạo giá trị bình đẳng, hạnh phúc và nhân văn cho CBNV, khách hàng và cộng đồng đúng với tầm nhìn “Đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”.