Hà Nội: Xã Mỹ Đức dự kiến giảm hơn 50% số thôn

(VTC News) -

Chiều 8/6, UBND xã Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại hội nghị.

Theo dự thảo Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã, Mỹ Đức có 9 thôn định hướng giữ nguyên, gồm: Tế Tiêu, Văn Giang, Thọ Sơn, Hà Xá, Trinh Tiết, Thượng Tiết, Vài, Ải, Đồng Chiêm; có 26 thôn được sắp xếp lại. Sau sắp xếp, xã Mỹ Đức từ 35 thôn giảm xuống còn 17 thôn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết, Đề án sắp xếp thôn được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; không sắp xếp cơ học, không chạy theo mục tiêu giảm số lượng đơn vị mà xem xét toàn diện các yếu tố về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán, hạ tầng, địa giới và nguyện vọng của Nhân dân.

Theo dự thảo Đề án sắp xếp thôn, xã Mỹ Đức giảm từ 35 thôn xuống còn 17 thôn.

Mục tiêu không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn. Các ý kiến đều nhất trí cao với chủ trương, phương án dự thảo sắp xếp thôn của xã.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đồi Lý, xã Mỹ Đức nêu ý kiến.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải đáp chi tiết các thắc mắc của các đại biểu và cho biết, UBND xã sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện đề án sắp xếp thôn trên địa bàn, sau đó, xã sẽ triển khai lấy ý kiến Nhân dân bằng phiếu tại các khu dân cư, hoàn thành trước ngày 20/6.

Ông Nguyễn Quang Đường đề nghị các Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia góp ý đề án, nhằm bảo đảm phương án sắp xếp phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Ông Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức, phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức, yêu cầu, các phòng ban, cơ quan đơn vị có liên quan và các thôn thực hiện khẩn trương, đồng bộ, chặt chẽ, có kiểm soát tiến độ; bảo đảm hoàn thành đúng các mốc thời gian Thủ tướng giao và UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo.

Việc sắp xếp thôn, cụm dân cư bảo đảm phù hợp tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ, yêu cầu quản lý của thành phố Hà Nội và của xã Mỹ Đức. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhưng phải chắc chắn, đúng quy định, các phòng chuyên môn tham mưu UBND xã hoàn thiện Đề án sắp xếp thôn theo đúng quy định.