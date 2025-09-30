Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối

Mưa xối xả trút xuống Hà Nội cả ngày 30/9 khiến nhiều tuyến phố, ngõ nhỏ chìm trong biển nước, tình trạng ngập úng kéo dài từ sáng đến tối.
Mưa lớn làm ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà ngập sâu, giao thông tại khu vực gần như tê liệt.
Các phương tiện buộc phải đi qua cầu vượt ngã tư Láng Hạ, khiến mật độ giao thông tại đây trở nên ùn ứ.
Cảnh giao thông hỗn loạn tại vòng xuyến đường Phạm Văn Bạch.
Khu vực Ngã Tư Sở - Trường Chinh kẹt cứng.
Giờ tan tầm chiều tối 30/9, dòng người đổ ra đường khiến giao thông rơi vào cảnh hỗn loạn.
Gần 18h, tuyến đường Trần Duy Hưng hướng đi Nguyễn Chí Thanh ken đặc ô tô, xe máy.
Dưới cơn mưa như trút, từng dòng xe nối dài chen chúc, nhích từng chút một.
Cùng thời điểm đó, tại tuyến đường Võ Chí Công (hướng đi cầu Nhật Tân), giao thông gần như tê liệt vì đường ngập sâu, các xe phải dừng lại chờ nước rút.
Một tài xế xe máy cho biết: "Muốn về nhà tôi buộc phải qua cầu Nhật Tân, nên không còn cách nào khác ngoài việc dắt xe vượt qua đoạn này".
Một chiếc ô tô cố gắng vượt qua khỏi đoạn ngập úng trên đường Võ Chí Công.
Lúc 17h45, khu vực đường Ba La (Hà Đông) ngập nặng giữa mưa lớn, khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.
Nước ngập sâu đến nửa bánh xe, nhiều người xuống xe dắt bộ để tránh nguy cơ chết máy.
Công nhân xí nghiệp thoát nước túc trực tại các điểm ngập, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.
Dòng xe nối dài, chen chúc trên đường Trần Phú (Hà Đông) trong chiều tối 30/9.