Giới trẻ đổ xô đến các quán bar Đông y, uống cocktail theo kết quả bắt mạch

(VTC News) -

Trong ánh đèn mờ của những quán bar kiểu mới tại các thành phố lớn Trung Quốc, tiếng nhạc R&B và rock hòa cùng mùi thơm của thảo dược khô đang tạo nên một xu hướng giải trí hoàn toàn mới. Thay vì gọi các loại cocktail quen thuộc, nhiều người trẻ chọn ly đồ uống được pha chế theo nguyên lý y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), nơi bartender vừa là người pha chế, vừa đóng vai trò như một thầy thuốc.

Hiện tượng này phản ánh lối sống được gọi là “punk wellness”, triết lý sống nghịch lý mà giới trẻ Trung Quốc mô tả bằng cụm từ “hủy hoại bản thân để cứu lấy chính mình”. Họ vẫn tận hưởng cuộc sống về đêm, nhưng đồng thời tìm kiếm cảm giác chăm sóc sức khỏe thông qua các loại đồ uống thảo dược có cồn.

Khi quán bar thành “phòng khám” ban đêm

Những năm gần đây, đặc biệt từ cuối năm 2025, mô hình quán bar kết hợp y học cổ truyền Trung Quốc bùng nổ mạnh mẽ tại các đô thị lớn và nhanh chóng lan sang nhiều thành phố khác.

Không gian tại các quán bar này vẫn mang phong cách giải trí quen thuộc, ánh sáng dịu, âm nhạc sôi động và không khí thư giãn. Tuy nhiên, phía sau quầy bar không phải là những hàng chai rượu đầy màu sắc mà là các ngăn kéo chứa đầy thảo mộc khô.

Các bartender thường mặc áo blouse trắng, nhiều người trong số họ là những người hành nghề Đông y được cấp chứng nhận. Trước khi pha chế, họ sẽ bắt mạch, hỏi về thói quen sinh hoạt, giấc ngủ hoặc tình trạng sức khỏe của khách hàng. Dựa trên kết quả đó, mỗi ly cocktail được thiết kế riêng, giống như một “toa thuốc cá nhân hóa”.

Sự kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe và đời sống về đêm tạo nên trải nghiệm mới lạ, thu hút đông đảo người trẻ vốn đang tìm kiếm sự cân bằng giữa áp lực công việc và nhu cầu giải trí.

Một quan bar trang trí theo phong cách Đông y trang nhã.

Những ly cocktail mang màu sắc huyền thoại

Tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, quán bar Joychic trở thành điểm đến nổi tiếng nhờ loại cocktail đặc biệt mang tên “Súp Mạnh Bà”. Tên gọi này lấy cảm hứng từ vị thần cai quản ký ức linh hồn trong truyền thuyết Trung Hoa, thường được mô tả là một bà lão trao bát canh khiến con người quên đi quá khứ trước khi tái sinh.

Thức uống được pha từ rượu gin kết hợp các loại thảo mộc có vị đắng như ngải cứu, hoa violet và hoa gừng dại. Một ly có giá 98 nhân dân tệ (khoảng 370 nghìn đồng), được quảng cáo như phương thuốc giúp khách hàng “quên đi những mối tình đã qua”.

Không ít người trẻ xem việc thưởng thức ly cocktail này như một nghi thức chữa lành cảm xúc, vừa mang yếu tố văn hóa truyền thống, vừa phù hợp với tâm lý tìm kiếm trải nghiệm mới.

Ở Quảng Châu, quán bar Room of Requirement mang đến trải nghiệm Đông y sâu hơn; mỗi khách hàng đều được bắt mạch và quan sát rêu lưỡi trước khi gọi đồ uống. Nữ bartender Kiki sẽ dựa trên tình trạng cơ thể để thiết kế cocktail phù hợp.

Một khách hàng cho biết cô được pha chế thức uống từ hoa hồng, long nhãn và ích mẫu sau khi Kiki nhận thấy cơ thể cô thường xuyên bị lạnh. Theo lý thuyết Đông y, những thành phần này có tác dụng bổ huyết và tăng cường “khí”, nguồn năng lượng sống lưu thông trong cơ thể.

Nhân viên quán cũng giải thích nguyên lý Đông y phía sau mỗi món đồ uống, đồng thời giới thiệu các loại thảo dược tươi được sử dụng, giúp trải nghiệm trở nên mang tính giáo dục và tương tác cao hơn.

Trong số các món được yêu thích nhất có “Súp Hercules đêm”, kết hợp rượu bourbon với củ sen núi, kỷ tử và cây eucommia. Công thức này được cho là lấy cảm hứng từ một cuốn bách khoa toàn thư về các bài thuốc thời Tống (960–1279), được quảng cáo là có lợi cho gan, đồng thời giúp tăng năng lượng cho những người thường xuyên thức khuya.

Các thành phần thảo dược dùng để pha chế cocktail.

Đông y bước vào đời sống giải trí

Tại Hàng Châu, một quán thuốc Đông y khác vận hành theo mô hình tương tự. Mỗi khách hàng dành khoảng năm phút để thầy thuốc bắt mạch và hỏi về lối sống trước khi nhận đồ uống phù hợp.

Một vị khách thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm được chẩn đoán có dấu hiệu rối loạn lo âu. Người này sau đó được phục vụ cocktail pha từ rượu vang vàng, hoa hồng, hoa nhài và vỏ quýt khô, hỗn hợp được thiết kế nhằm giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

Trong khi đó, tại Vũ Hán, quán bar Penguin nổi tiếng với các loại cocktail vị chua thanh làm từ táo gai và mận đen, trang trí bằng gạo nếp. Thức uống được quảng cáo như “phương thuốc dành cho bộ não đang say đắm trong tình yêu”, thu hút đông đảo khách trẻ tò mò trải nghiệm.

Sự bùng nổ của các quán bar Đông y không chỉ là hiện tượng văn hóa mà còn phản ánh thay đổi trong thị trường tiêu dùng.

Năm 2023, nền kinh tế ban đêm của Trung Quốc đạt quy mô khoảng 50 nghìn tỷ nhân dân tệ. Song song với đó, thị trường đồ uống có cồn gắn với yếu tố sức khỏe dự kiến vượt mốc 50 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025.

Tại Thượng Hải, quán thuốc thảo dược Niang Qing, một trong những mô hình Đông y nổi tiếng và lâu đời, do sinh viên Đại học Y học cổ truyền Thượng Hải vận hành, đạt doanh thu ổn định khoảng 200 nghìn nhân dân tệ (765 triệu đồng) mỗi tháng và đã mở rộng thành 5 cơ sở trên toàn quốc.

Những con số này cho thấy Đông y đang được tái định vị như một ngành dịch vụ sáng tạo, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới của thế hệ trẻ.

Tại những quán bar nổi tiếng, khách hàng thường được xem chẩn đoán như hình trê

Góc nhìn chuyên gia: Lợi ích và cảnh báo

Theo các chuyên gia, việc kết hợp rượu với thảo dược, truyền thống gọi là rượu thuốc, thực tế có cơ sở khoa học nhất định và đã tồn tại lâu đời trong y học cổ truyền.

Tuy nhiên, bác sỹ Đông y Luo Kexue thuộc Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang cảnh báo rằng uống rượu thuốc chỉ mang tính hỗ trợ, không thể bù đắp cho tình trạng làm việc quá sức. Ông cũng nhấn mạnh việc phối hợp thảo dược sai cách hoặc ngâm rượu không đúng phương pháp có thể làm giảm hiệu quả, thậm chí gây tác dụng ngược. Những cảnh báo này cho thấy xu hướng mới dù hấp dẫn vẫn cần được tiếp cận một cách thận trọng.

Việc bước vào văn hóa quán bar giúp y học cổ truyền Trung Quốc thoát khỏi hình ảnh cũ kỹ, trở nên gần gũi hơn với giới trẻ và khách quốc tế.

Một video lan truyền từng ghi lại cảnh thầy thuốc người Malaysia Chris Leong thực hiện nắn chỉnh xương ngay tại phòng chờ sân bay, thu hút hàng dài du khách hiếu kỳ. Trước đó, tại Thế vận hội Rio, vận động viên bơi lội Michael Phelps cùng nhiều tuyển thủ khác gây chú ý toàn cầu khi sử dụng phương pháp giác hơi để giảm đau cơ.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng nước ngoài gọi Đông y là “phép màu Trung Quốc”. Thậm chí, một sinh viên người Anh còn bày tỏ mong muốn sang học lĩnh vực này.

Theo Đài truyền hình trung ương CCTV, các phương pháp điều trị Đông y hiện đã có mặt tại 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1/3 dân số thế giới từng trải nghiệm.

Một người quan sát trực tuyến nhận xét: “Y học phương Tây tập trung vào việc nhắm trực tiếp vào bệnh tật và loại bỏ nó nhanh chóng, trong khi y học cổ truyền Trung Quốc nhấn mạnh vào việc kích thích sức đề kháng tự nhiên của cơ thể và duy trì sự cân bằng".

Một người khác viết: “Tôi rất hào hứng khi thấy món lẩu và thịt nướng theo phương pháp Đông y xuất hiện, và muốn tìm hiểu xem nó có thể hỗ trợ sức khỏe thú cưng như thế nào".

Các quán bar Đông y cũng phản ánh sự trỗi dậy của lối sống "sức khỏe kiểu punk", nghĩa đen là "tự hủy hoại bản thân để cứu lấy chính mình", nơi thế hệ trẻ Trung Quốc cân bằng giữa sự hưởng thụ và các cách chăm sóc sức khỏe để đối phó với áp lực công việc và xã hội căng thẳng.

Lối sống nghịch lý này cũng có thể bao gồm việc tập khí công trước khi ra ngoài vào đêm khuya hoặc nhâm nhi trà thảo dược bên cạnh món lẩu cay.