Giao lưu văn hóa Việt – Trung qua góc nhìn người trẻ hai nước

Trailer phim tài liệu “câu chuyện song thành Trung – Việt làm khách nhà nhau" do Nhật báo Quảng Tây (Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây) và Báo Điện tử VTC News (Đài Tiếng nói Việt Nam) phối hợp sản xuất.

Trong dòng chảy giao lưu Việt Nam – Trung Quốc, có những câu chuyện không bắt đầu từ các diễn đàn lớn hay sự kiện chính trị, mà được hình thành từ những trải nghiệm đời thường, giản dị. Bộ phim lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng như vậy, khi đi sâu vào những lát cắt nhỏ trong đời sống, nơi văn hóa được cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế và sự kết nối giữa con người với con người.

Tác phẩm được xây dựng với hai tuyến nội dung song song tại Việt Nam và Trung Quốc, cùng hướng tới một điểm chung: khám phá những giá trị văn hóa truyền thống và tìm ra sự tương đồng trong cách mỗi dân tộc gìn giữ bản sắc.

Ở Việt Nam, hành trình theo chân hai người trẻ Trung Quốc là Tô Hoa Tịnh – cựu lưu học sinh ngành tiếng Việt tại Đại học Hà Nội và Trần Kim Lâm – luật sư đã có nhiều năm sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Sau thời gian dài gắn bó, họ lựa chọn quay trở lại với những không gian văn hóa truyền thống để hiểu sâu hơn về những giá trị đã trở nên quen thuộc.

Tại làng lụa La Khê – nơi từng nổi tiếng với các dòng lụa, the, sa cung đình – hai nhân vật không chỉ tìm hiểu về một nghề thủ công, mà còn bước vào một không gian lưu giữ ký ức văn hóa. Những hoa văn cổ, những biểu tượng cát tường trên từng tấm lụa không chỉ phản ánh thẩm mỹ của người Việt mà còn gợi mở những điểm tương đồng quen thuộc trong văn hóa Á Đông. Chính sự tương đồng ấy không làm mờ đi bản sắc riêng, mà góp phần làm nổi bật cách mỗi dân tộc gìn giữ và thể hiện giá trị của mình.

Hai người trẻ Trung Quốc là Tô Hoa Tịnh và Trầm Kim Lâm tìm hiểu nghề dệt lụa của Việt Nam tại xưởng dệt của nghệ nhân Lê Đăng Toản. (Ảnh cắt từ clip phim).

Hành trình tiếp tục trong một không gian trà giữa lòng Hà Nội, nơi văn hóa không nằm ở nghi thức cầu kỳ mà ở sự tĩnh tại và kết nối. Qua những cuộc trò chuyện giản dị, hai nhân vật nhận ra rằng, dù cách thưởng trà có khác nhau, nhưng người Việt và người Trung Quốc đều gặp nhau ở những giá trị chung: sự hòa hợp với tự nhiên, sự trân trọng truyền thống và nhu cầu tìm kiếm sự an tĩnh trong đời sống tinh thần.

Ở tuyến nội dung tại Trung Quốc, câu chuyện được mở ra từ những con người cụ thể đang góp phần kết nối văn hóa hai nước. Đó là diễn viên múa Việt Nam Vũ Minh Anh đang học tập tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và ca sĩ soprano Ngân Duyệt Tây của Nhà hát Nhạc vũ kịch Quảng Tây.

Hành trình đưa khán giả đến huyện La Thành, thành phố Hà Trì – quê hương của Ngân Duyệt Tây, nơi văn hóa dân tộc Mulao được bảo tồn và phát huy qua các lễ hội truyền thống và đời sống sinh hoạt thường ngày. Trong không khí lễ hội “Ngày 3 tháng 3”, các hoạt động tập luyện, biểu diễn nghệ thuật của người dân địa phương được tái hiện sinh động, mang đậm bản sắc dân tộc.

Hoạt động trải nghiệm văn hóa tại Trung Quốc. (Ảnh cắt từ clip)

Không dừng lại ở biểu diễn, bộ phim còn đi sâu vào đời sống văn hóa qua những trải nghiệm cụ thể như thưởng thức ẩm thực truyền thống, tìm hiểu kỹ thuật nhuộm chàm, thêu tay và sự sáng tạo trong việc kết hợp các yếu tố truyền thống với thẩm mỹ hiện đại. Những sản phẩm văn hóa như quạt gấp, túi xách hay đồ thủ công trở thành minh chứng cho sự tiếp nối và đổi mới trong việc gìn giữ bản sắc.

Điểm nhấn của tuyến nội dung này là những khoảnh khắc đời thường khi Ngân Duyệt Tây mời Vũ Minh Anh về thăm gia đình. Trong không gian ấm cúng, qua những cuộc trò chuyện giản dị và những món quà trao tay, bộ phim khắc họa một cách tự nhiên sự gắn kết giữa con người với con người, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và địa lý.

Không sử dụng những thông điệp lớn lao hay cách thể hiện mang tính áp đặt, bộ phim lựa chọn kể chuyện bằng những chi tiết nhỏ: một tấm lụa, một chén trà, một điệu múa hay một bữa cơm gia đình. Chính từ những điều giản dị ấy, câu chuyện về sự kết nối văn hóa được mở ra một cách tự nhiên, bền vững.

Nhà thiết kế Nhuận Như Như (Thương hiệu La Khê Silk) đang giúp chị Tô Hoa Tịnh trải nghiệm mặc áo dài ngũ thân truyền thống được làm từ Lụa La Khê.

Về phía Việt Nam, ê-kíp Báo Điện tử VTC News đã lựa chọn các nhân vật có sự gắn bó sâu sắc với Việt Nam và có chiều sâu trải nghiệm văn hóa. Tô Hoa Tịnh là người nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam, vì vậy việc trực tiếp trải nghiệm các không gian văn hóa giúp chị bồi đắp hiểu biết từ lý thuyết đến thực tiễn. Trong khi đó, Trần Kim Lâm, với công việc luật sư thường xuyên làm việc với cộng đồng người Trung Quốc tại Việt Nam, cũng có thêm góc nhìn và sự thấu hiểu trong đời sống và công việc.

Hai vị khách Trung Quốc được tặng món quà thư pháp bằng tiếng Việt

Thông qua những trải nghiệm đời thường và những biểu tượng văn hóa quen thuộc, bộ phim hướng tới lan tỏa thông điệp về sự đồng cảm, thấu hiểu và kết nối bền vững giữa nhân dân hai nước.

Dự kiến, phim sẽ được phát hành trên các nền tảng của Nhật báo Quảng Tây và Báo Điện tử VTC News trong tháng 4.