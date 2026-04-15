Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nhân sỹ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Bày tỏ xúc động gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cùng thân nhân các đồng chí lão thành cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc, trong đó có đồng chí Đại tướng Trần Canh, đồng chí Thượng tướng Vi Quốc Thanh, đã đồng cam cộng khổ cùng Nhân dân Việt Nam; chiến đấu kiên cường bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam, cùng giành được những thắng lợi mang tính quyết định của cuộc kháng chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông: "Đất nước Trung Quốc bao la là hậu phương lớn của Nhân dân Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc các đồng chí Trung Quốc giúp Việt Nam rất nhiều cả sức người, sức của, là hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vui mừng thông báo về những kết quả nổi bật quan hệ thực chất và hiệu quả giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, cùng với việc duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi mật thiết giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng hợp tác thực chất hơn, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới, hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động và quan hệ hai Đảng, hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp, sâu sắc, thực chất, toàn diện nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Một lần nữa nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là nước láng giềng, bạn bè truyền thống, là Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đang chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, cùng đi trên con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu, nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn và cho biết luôn trân trọng và coi các đồng chí và các bạn như người thân trong gia đình của Nhân dân Việt Nam, là nhân chứng lịch sử, đã chứng kiến lịch sử hữu nghị giữa hai nước; khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và tri ân sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đối với Nhân dân Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn, thời gian tới thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ tiếp tục “giữ lửa", kế thừa, nuôi dưỡng và không ngừng phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận viết tiếp những trang sử hữu nghị của quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc.