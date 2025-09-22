Giảm thời gian cấp giấy miễn thị thực còn một ngày

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2109 của Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao năm 2025.

Du khách nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 lĩnh vực: Báo chí; ưu đãi, miễn trừ; hội nghị, hội thảo quốc tế; hoạt động của các tổ chức nghiên cứu, hợp tác song phương; miễn thị thực; xuất nhập cảnh; công chứng.

Trong đó, Thủ tướng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ 2 ngày làm việc xuống 1 ngày làm việc; và bổ sung hình thức gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đối với thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, giảm thời gian giải quyết thủ tục công chứng tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch từ không quá 2 ngày làm việc còn trong vòng 24 giờ làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp, thời gian công chứng giảm từ không quá 10 ngày làm việc xuống 6 ngày làm việc.

Thủ tướng cũng phê duyệt bổ sung cách thức thực hiện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia và giảm thời gian giải quyết các thủ tục: Lập Văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài tại Việt Nam; Cử phóng viên thường trú tại các địa phương khác của Việt Nam; Cấp phép hoạt động báo chí tại Việt Nam cho phóng viên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam...

Thủ tướng cho phép cơ quan sử dụng chữ ký số, con dấu số khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao.