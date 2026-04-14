Giải pháp khắc phục phòng ngủ bị nóng hiệu quả

(VTC News) -

Phòng ngủ là nơi tái tạo năng lượng sau một ngày dài, tuy nhiên nếu không gian này luôn trong tình trạng nóng bức, ngột ngạt, chất lượng giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những nguyên nhân khiến phòng ngủ bị nóng

Hướng nhà và vị trí phòng ngủ

Những phòng nằm ở hướng Tây hoặc Tây Nam thường chịu ánh nắng trực tiếp vào buổi chiều – thời điểm nhiệt độ ngoài trời cao nhất. Ánh nắng chiếu vào tường và mái nhà khiến nhiệt tích tụ và tỏa ra suốt cả đêm, đặc biệt là phòng có cửa sổ lớn hoặc tường mỏng.

Vật liệu xây dựng

Tường mỏng, mái tôn hoặc bê tông không có lớp cách nhiệt sẽ hấp thụ nhiệt mạnh, khiến không gian bên trong luôn nóng. Đặc biệt, những căn nhà cấp 4 hoặc nhà phố không có trần chống nóng thường gặp tình trạng nóng bức nghiêm trọng hơn.

Thiếu thông gió

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là thiếu thông gió tự nhiên. Phòng ngủ kín, ít cửa sổ hoặc bố trí cửa không hợp lý sẽ khiến không khí nóng bị giữ lại, không thể lưu thông ra ngoài. Điều này làm không gian trở nên ngột ngạt, bí bách, nhất là vào ban đêm.

Phòng ngủ thiếu thông gió tạo cảm giác ngột ngạt. (Ảnh: SBS House)

Sử dụng nhiều thiết bị điện

Việc sử dụng quá nhiều thiết bị điện trong phòng ngủ như đèn chiếu sáng, máy tính, ti vi... có thể làm gia tăng đáng kể nhiệt độ không gian. Trong quá trình hoạt động, các thiết bị này đều tỏa ra một lượng nhiệt nhất định. Nếu phòng không được thông gió tốt, lượng nhiệt này sẽ tích tụ, khiến không khí trở nên nóng bức và ngột ngạt hơn.

Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị điện trong thời gian dài cũng góp phần làm nhiệt độ phòng tăng lên rõ rệt.

Cách khắc phục phòng ngủ bị nóng hiệu quả

Để cải thiện tình trạng này, gia chủ có thể áp dụng nhiều giải pháp từ đơn giản đến nâng cao, tùy theo điều kiện thực tế.

Tăng cường thông gió tự nhiên

Đây là giải pháp cơ bản nhưng rất hiệu quả. Nếu có thể, hãy thiết kế thêm cửa sổ hoặc cửa thông gió đối lưu để không khí lưu chuyển tốt hơn. Trường hợp không thể cải tạo, có thể sử dụng quạt hút gió để đẩy không khí nóng ra ngoài.

Sử dụng rèm cửa chắn nắng

Sử dụng rèm cửa chắn nắng là một biện pháp đơn giản. Rèm dày, có lớp phủ cách nhiệt giúp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng, từ đó giảm lượng nhiệt hấp thụ. Đối với cửa kính, có thể dán thêm film cách nhiệt để tăng hiệu quả.

Chống nóng cho tường và mái

Sơn chống nóng, lắp trần thạch cao hoặc sử dụng vật liệu cách nhiệt cho mái nhà cũng là cách làm hiệu quả. Những biện pháp này giúp giảm đáng kể lượng nhiệt truyền vào bên trong.

Trồng cây xanh

Rèm cửa chắn nắng giữ cho phòng ngủ mát mẻ hơn. (Ảnh: SBS House)

Trồng cây xanh quanh nhà hoặc đặt một số chậu cây nhỏ trong phòng cũng là cách hiệu quả để điều hòa không khí. Cây xanh không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn giúp giảm nhiệt độ môi trường xung quanh.

Bố trí nội thất hợp lý

Nên hạn chế đồ đạc cồng kềnh, ưu tiên thiết kế gọn gàng để không khí lưu thông dễ dàng. Đồng thời, sử dụng các gam màu sáng cho tường và nội thất sẽ giúp giảm cảm giác nóng bức.