Giá xăng tiếp tục giảm, E10 về sát 20.000 đồng/lít

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng giảm từ chiều nay 9/7. (Ảnh: Minh Đức).

Liên bộ Tài chính - Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau; một số tàu chở dầu tiếp tục bị tấn công tại eo biển Hormuz; OPEC+ thống nhất nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 8; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tập trung tấn công nhiều vào các nhà máy lọc dầu của Nga; Nga cấm xuất khẩu dầu diesel…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 2/7/2026 và kỳ điều hành ngày 9/7/2026 là: 94,948 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 3,218 USD/thùng); 97,468 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (giảm 2,624 USD/thùng); 116,456 USD/thùng dầu diesel (tăng 4,656 USD/thùng); 428,324 USD/tấn dầu mazut (giảm 4,486 USD/tấn).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 9/7/2026. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 9/7 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 27.678 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 25.738 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 35.688 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.175 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 20.003 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 27.678 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.715 VNĐ/lít; Lào: 30.480 VNĐ/lít; Trung Quốc: 26.234 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.745 VNĐ/lít.

Như vậy giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.