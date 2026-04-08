Giá xăng dầu hôm nay 8/4: Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm do lo ngại giá năng lượng cao có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế.

Theo các chuyên gia của công ty tư vấn năng lượng Gelber & Associates, giá dầu Mỹ tăng vì thị trường ngày càng tin rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ kéo dài, thay vì sớm được giải quyết.

Khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran làm thắt chặt nguồn cung dầu toàn cầu, các nhà máy lọc dầu châu Âu và châu Á đang phải trả mức giá kỷ lục gần 150 USD/thùng cho một số loại dầu thô, cao hơn nhiều so với giá hợp đồng tương lai.

Theo Reuters, việc gián đoạn xuất khẩu từ các nước sản xuất dầu ở vùng Vịnh đã đẩy giá dầu tăng vọt. Điều này mang lại lợi nhuận lớn cho những nước vẫn có thể xuất khẩu như Iran, Oman và Saudi Arabia, trong khi các quốc gia khác thiệt hại hàng tỷ USD.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đồng ý tạm hoãn các cuộc tấn công dự kiến vào cơ sở hạ tầng của Iran trong hai tuần. Ông viết trên Truth Social rằng quyết định này “phụ thuộc vào việc Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz".

Thông báo được đưa ra chưa đầy hai giờ trước thời hạn mà ông đặt ra cho Iran: hoặc đạt được thỏa thuận bao gồm việc mở eo biển Hormuz, hoặc phải đối mặt với các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông Trump cho biết ông đưa ra quyết định này “dựa trên các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống tướng Asim Munir của Pakistan". “Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều!” , ông Trump tuyên bố.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 3/4, cơ quan điều hành đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 1.565 đồng/lít, không cao hơn 25.428 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 1.817 đồng/lít, không cao hơn 26.976 đồng/ lít. Giá dầu diesel tăng 3.961 đồng/lít, không cao hơn 44.788 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 1.262 đồng/lít, không cao 24.593 đồng/lít. Giá dầu hỏa giữ nguyên, không cao hơn 35.384 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu và chi quỹ bình ổn từ nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel với mức 5.000 đồng/lít.