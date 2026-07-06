Giá xăng dầu hôm nay 6/7: Giảm nhẹ phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư kỳ vọng những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Giới phân tích cho rằng thị trường đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán và nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường khiến giá dầu tiếp tục được hỗ trợ ở mức tương đối cao.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 do nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu tăng mạnh. Tồn kho xăng của nước này cũng ghi nhận xu hướng giảm.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, Ngân hàng UBS đã điều chỉnh giảm dự báo giá dầu Brent trong quý III và quý IV xuống còn 80 USD/thùng, đồng thời giảm dự báo giá dầu trung bình năm 2027 xuống còn 75 USD/thùng.

Cùng với triển vọng xuất khẩu dầu được cải thiện, các quốc gia sản xuất dầu lớn cũng đang tăng nguồn cung. Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 6 đã tăng đáng kể so với tháng trước, góp phần làm giảm lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 2/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít, không cao hơn 21.176 đồng/lít, và giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Trước đó, ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.