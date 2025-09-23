Giá vàng hôm nay 23/9: Đắt nhất mọi thời đại, vượt xa 3.700 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới nhờ được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh bất ổn chính trị.

Tuần trước, Fed đã đưa ra quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024 và nhiều khả năng sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Ngoài ra, dòng vốn trú ẩn an toàn còn được củng cố bởi rủi ro địa chính trị kéo dài, bao gồm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lo ngại tác động kinh tế từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương…

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng chinh phục đỉnh cao mới. (Ảnh: Kitco).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 127,5 - 120,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.740 USD/ounce, tăng 52 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.741 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Sean Lusk, đồng giám đốc mảng phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cho biết, dù vàng đã tăng khoảng 40% từ đầu năm và vượt xa các chỉ báo kỹ thuật truyền thống, trong bối cảnh toàn cầu từ chính sách nới lỏng sau đại dịch đến căng thẳng thương mại và chiến sự tại nhiều nơi trên thế giới.

Ông dự báo kịch bản điều chỉnh có thể kéo giá về quanh 3.200 USD/ounce. Nhưng nếu bất ổn kéo dài, vàng hoàn toàn có thể leo lên vùng 3.960-4.000 USD trước khi đối mặt với một đợt chốt lời mạnh.

Tuần này, thị trường hướng tới một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sau quyết định lãi suất như PMI sơ bộ tháng 9, số liệu bán nhà mới, GDP quý II, số đơn hàng lâu bền, đơn xin trợ cấp thất nghiệp...

Thị trường đang chờ đợi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 26/9. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Bên cạnh đó, nhiều quan chức Fed dự kiến sẽ phát biểu trong tuần này, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell vào ngày 23/9. Các bài phát biểu này có thể cung cấp thêm thông tin về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.