Giá vàng 18K Doji hôm nay 4/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Đặc điểm của vàng 18K

Vàng 18K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt 75%, phần còn lại là 25% kim loại khác như bạc, đồng, niken hoặc kẽm nhằm tăng độ cứng và độ bền. Theo quy ước quốc tế, vàng nguyên chất có độ tinh khiết 24K, vì vậy vàng 18K tương đương với tỷ lệ 18/24 phần vàng, hay còn được gọi là vàng 750.

So với vàng 24K, vàng 18K cứng và bền hơn, ít bị móp méo hay trầy xước trong quá trình sử dụng. Do vậy, vàng 18K được sử dụng phổ biến trong chế tác các sản phẩm trang sức như nhẫn, dây chuyền, vòng tay, lắc tay, bông tai và mặt dây chuyền.

Vàng 18K có nhiều màu sắc khác nhau. (Ảnh minh họa: AI)

Tùy vào tỷ lệ và kim loại được pha trộn, vàng 18K có nhiều màu sắc khác nhau như vàng truyền thống (pha trộn giữa vàng, bạc và một chút đồng); vàng trắng (pha trộn chủ yếu với các kim loại màu trắng như bạc, palladium hoặc niken); vàng hồng (pha trộn với tỷ lệ đồng cao hơn để tạo ra sắc hồng ấm áp).

Vàng 18K Doji hôm nay 4/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h ngày 4/7/2026, giá vàng 18K tại Doji được niêm yết ở mức 10.095.000 đồng/chỉ (mua vào) và 11.095.000 đồng/chỉ (bán ra).

Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, cập nhật lúc 7h ngày 4/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.600.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.550.000 13.750.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 14.050.000 14.550.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.980.000 14.530.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18K 10.095.000 11.095.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 16K 8.808.000 9.808.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 15K 7.995.000 8.995.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14K 7.656.000 8.656.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10K 5.556.000 6.556.000 đồng/chỉ

Giá vàng 18K hôm nay 4/7/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 18K hôm nay tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 7h ngày 4/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Nữ trang 75% 10.301.100 11.251.100 đồng/chỉ PNJ Vàng 750 (18K) 10.253.000 11.243.000 đồng/chỉ Doji Giá nguyên liệu 18K 10.095.000 11.095.000 đồng/chỉ Mi Hồng Vàng 750 9.800.000 10.100.000 đồng/chỉ Huy Thanh Jewelry Giá nguyên liệu 18K 10.882.000 11.340.000 đồng/chỉ Ngọc Thẩm Vàng 18K 750 9.672.000 10.222.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch.