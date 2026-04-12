Giá thịt cá ngoài chợ nhích lên, bà nội trợ 'khéo co thì ấm'

(VTC News) -

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh ở TP.HCM cho thấy, giá thực phẩm tươi sống đang có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi thịt heo giữ mức ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ, thì thịt bò, tôm cá… đã nhích giá rõ rệt trong thời gian gần đây.

Diễn biến này khiến nhiều người nội trợ phải tính toán kỹ hơn khi đi chợ, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu để cân đối chi tiêu.

Giá thịt, cá nhích lên

Tại chợ Đo Đạc (phường Bình Trưng), chị Trương Thị Linh - tiểu thương bán thịt heo - cho biết giá thịt heo tại sạp của chị duy trì ổn định từ sau Tết đến nay, chỉ tăng nhẹ không đáng kể dù giá heo hơi có xu hướng đi lên.

Cụ thể, thịt sườn đang ở mức 250.000 đồng/kg, ba rọi 200.000 đồng/kg, nạc dăm 180.000 đồng/kg, thịt đùi 130.000 đồng/kg. Các mặt hàng khác như xương heo, thịt xay hay giò heo dao động từ 120.000 - 130.000 đồng/kg.

“Giá heo hơi có tăng nhưng giá bán lẻ chưa điều chỉnh nhiều. Sức mua hiện vẫn bình thường, không tăng nhưng cũng không giảm sâu so với sau Tết”, chị Linh nói.

Bà nội trợ cân nhắc kỹ hơn khi mua thực phẩm do chi phí đi chợ nhích lên.

Theo chị Linh, thời tiết nắng nóng phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu ăn uống của người dân, tuy nhiên lượng hàng nhập và bán ra mỗi ngày vẫn giữ ổn định.

Trái ngược với thịt heo, thịt bò lại ghi nhận mức tăng khá rõ. Chị Nguyễn Thị Thủy - tiểu thương chuyên bán thịt bò - cho biết giá thăn bò hiện đã lên tới 300.000 đồng/kg, các loại thịt bò khác khoảng 280.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 - 25.000 đồng/kg so với trước đó.

“Giá tăng khiến việc bán hàng rất chậm. Khách than đắt nhiều, còn các quán ăn cũng giảm lượng lấy hàng vì họ phải tăng giá bán”, chị Thủy chia sẻ.

Theo chị Thủy, giá thịt bò tăng do nhiều yếu tố, trong đó chi phí vận chuyển tăng theo giá xăng biến động thời gian qua là nguyên nhân trực tiếp. Bên cạnh đó, biến động thị trường quốc tế cũng tác động dây chuyền đến nguồn cung và giá cả trong nước.

Bên cạnh thịt, giá cá các loại tại nhiều chợ dân sinh cũng ghi nhận xu hướng nhích lên, rõ nhất ở nhóm cá biển như cá thu, cá nục, cá ngừ. Theo tiểu thương, nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí xăng dầu tăng khiến chi phí đánh bắt và vận chuyển đội lên, đặc biệt với tàu cá phải vươn khơi dài ngày.

Một số loại cá biển, tôm mực tăng giá do chi phí đánh bắt và vận chuyển tăng.

Ngoài ra, chi phí bảo quản lạnh, vận chuyển từ các tỉnh ven biển về TP.HCM cũng tăng theo giá nhiên liệu, buộc thương lái điều chỉnh giá bán. Dù mức tăng không quá lớn, chỉ vài nghìn đến hơn chục nghìn đồng mỗi kg, nhưng diễn ra ở nhiều mặt hàng khiến tổng chi phí đi chợ của người dân tăng lên đáng kể.

Trong khi nhóm thịt cá có xu hướng tăng nhẹ, thị trường rau củ lại ghi nhận bức tranh khá “dễ chịu” với người tiêu dùng, dù vẫn có những mặt hàng tăng cục bộ.

Chị Uyên, tiểu thương bán rau ở chợ Thị Nghè, cho biết phần lớn các mặt hàng rau củ hiện duy trì mức giá thấp và ổn định. Bầu, bí, dưa leo, rau cải hay bí đỏ đều ở mức khoảng 20.000 đồng/kg. Cà chua dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg tùy loại, trong khi chanh giữ giá 50.000 đồng/kg từ sau Tết đến nay.

Tuy nhiên, một số mặt hàng đặc thù như ớt Đà Lạt lại tăng giá, hiện ở mức 70.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với trước.

Theo chị Uyên, giá rau không biến động mạnh theo giá xăng dầu như thịt cá. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở nguồn cung. “Hiện nay, các vùng trồng rau đang được mùa, năng suất cao nhưng đầu ra chậm nên giá phải giữ thấp để bán được hàng”, chị nói.

Bà nội trợ thắt chặt chi tiêu

Trước diễn biến giá cả, nhiều người dân tại TP.HCM cho biết đã chủ động điều chỉnh thói quen chi tiêu, đặc biệt là trong việc mua thực phẩm hằng ngày.

Chị Minh Anh (37 tuổi, ngụ phường An Khánh) chia sẻ, chi phí đi chợ của gia đình chị tăng rõ trong thời gian gần đây, dù mức tăng không quá lớn.

“Thịt bò tăng thấy rõ nhất, rồi các loại cá biển cũng nhích lên. Trước đây mỗi tuần tôi mua thịt bò 2-3 lần, giờ giảm xuống còn 1 lần, mua nhiều rau củ hơn”, chị nói.

Rau củ giữ giá thấp nhờ nguồn cung dồi dào, giúp người dân “dễ thở” hơn.

Tương tự, bà Lê Thị Mai (52 tuổi, phường Bình Trưng) cho biết gia đình đã cắt giảm nhiều khoản chi không cần thiết để cân đối ngân sách.

“Giá thực phẩm tăng nhẹ nhưng cộng dồn lại cũng thành áp lực. Tôi đi chợ kỹ hơn, so giá nhiều nơi, ưu tiên món nào rẻ thì mua. Nói chung là phải thắt chặt chi tiêu”, bà Mai chia sẻ.

Chị Nga Minh (41 tuổi, ngụ phường Tam Bình) cho hay, trước đây chị thường ra chợ truyền thống mua các mặt hàng, thời gian gần đây, so sánh giá với một số siêu thị lớn, chị đã điều chỉnh cách mua sắm. Theo chị Minh, ở các siêu thị lớn cũng nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu người dân mua sắm, đặc biệt ở các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm.

"Mình chi tiêu tiết kiệm, chỉ mua những thứ cần thiết giữa bối cảnh giá cả đang có xu hướng tăng. Ở chợ truyền thống, nhiều tiểu thương nhập một số mặt hàng cao, bán ra cũng cao hơn so với mặt bằng chung, thiếu sự ổn định về giá. Vì mình đang thắt chặt chi tiêu nên tôi cũng so sánh giá nhiều mặt hàng ở siêu thị, giá bình ổn và nhiều chương trình khuyến mãi nên tôi điều chỉnh cách mua sắm của mình. Thời gian gần đây tôi đi siêu thị nhiều hơn so với ra chợ truyền thống".

Theo ghi nhận, xu hướng chung của người tiêu dùng hiện nay là ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, nấu ăn tại nhà nhiều hơn, hạn chế mua sắm theo cảm tính và tận dụng tối đa các chương trình khuyến mãi.

Trong bối cảnh người dân ngày càng cân nhắc chi tiêu, các hệ thống siêu thị đang tăng cường nhiều chương trình ưu đãi nhằm giữ chân khách hàng.

Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, từ ngày 9/4 đến 22/4, hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình “Chào hè” với hàng loạt ưu đãi tập trung vào các sản phẩm phục vụ mùa nóng.

Ngoài các mặt hàng thời trang, đồ gia dụng được giảm giá 30-38%, siêu thị còn áp dụng chính sách “Giá luôn bất bại – Thấy giá rẻ hơn hoàn ngay chênh lệch” cho khoảng 20.000 sản phẩm thiết yếu.

Siêu thị đẩy mạnh khuyến mãi, giảm giá thực phẩm tươi sống để thu hút người tiêu dùng.

Đối với thực phẩm tươi sống, chương trình “Chợ sớm giảm sung” giảm 10% trước 10h sáng từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần cũng được triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trong khi đó, MM Mega Market Việt Nam tung chiến dịch khuyến mãi lớn từ 9-22/4, tập trung vào hàng Thái Lan và thực phẩm tươi sống. Hơn 2.000 mặt hàng được giảm giá tới 50%, trong đó nhiều sản phẩm thiết yếu như ba rọi heo VietGAP, nạc vai heo nhập khẩu hay tôm thẻ tươi sống có mức giá cạnh tranh.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các chương trình này không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bình ổn thị trường trong bối cảnh giá cả có nhiều biến động.

Các chuyên gia nhận định, nếu giá xăng dầu và chi phí vận chuyển tiếp tục biến động, giá thực phẩm có thể chịu thêm áp lực trong thời gian tới. Tuy nhiên, với sự tham gia điều tiết của các hệ thống phân phối lớn và nguồn cung nội địa ổn định, thị trường nhiều khả năng vẫn giữ được trạng thái cân bằng, không xảy ra “sốc giá” trên diện rộng.