Giá sinh hoạt ở Hà Nội đắt đỏ nhất nước, Vĩnh Long rẻ nhất

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2025 (SCOLI).

Nếu tính theo vùng thì Đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vị trí là khu vực có giá sinh hoạt đắt nhất cả nước (100%). Đứng thứ hai là vùng Đông Nam Bộ ( 98,88%), rồi đến Trung du và miền núi phía Bắc (98,63%); vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (96,59% ) vùng Bắc Trung Bộ (96,11%). Thấp nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long bằng (95,11%).

Như vậy, khoảng cách giữa vùng có mức giá cao nhất và thấp nhất ở mức 4,89 điểm phần trăm, phản ánh sự chênh lệch không lớn về chi phí sinh hoạt giữa các vùng.

Còn tính theo 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Hà Nội tiếp tục có mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2025. Xếp sau là Quảng Ninh, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng.

Ngược lại, 5 tỉnh có chi tiêu, sinh hoạt rẻ nhất trong năm 2025 xếp theo thứ tự là: Vĩnh Long, Gia Lai, Cà Mau, Quảng Trị và Tây Ninh.

Vĩnh Long là địa phương có chỉ số SCOLI năm 2025 thấp nhất cả nước, bằng 91,47% Hà Nội. Giá bình quân các nhóm hàng của Vĩnh Long so với Hà Nội dao động trong khoảng 75,79%-114,99%.

Theo Cục Thống kê, Vĩnh Long thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và thủy sản với nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào, góp phần giữ giá nhiều mặt hàng thiết yếu ở mức thấp. Hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển ở mức vừa phải, nhu cầu tiêu dùng không cao, giúp mặt bằng giá hàng hóa và dịch vụ ổn định.

Nhìn chung, giá các nhóm hàng lương thực, thực phẩm; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông; bưu chính, viễn thông; dịch vụ giáo dục, chi phí giải trí và du lịch đều ở mức thấp là các yếu tố chính khiến giá bình quân của Vĩnh Long thấp nhất cả nước.

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2025 cho thấy mức chênh lệch giá giữa các vùng và địa phương không nhiều. Mức giá cao tập trung chủ yếu tại các trung tâm kinh tế lớn, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiêu dùng cao, trong khi các địa phương có lợi thế về nguồn cung lương thực, thực phẩm và chi phí sinh hoạt thấp duy trì mức giá thấp hơn.

Sự phát triển của hệ thống phân phối, logistics và đặc biệt là thương mại điện tử đã góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, tăng cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách giá giữa các khu vực. Điều này phản ánh hiệu quả của công tác điều hành giá, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu và góp phần ổn định mặt bằng giá trên phạm vi toàn quốc.