Gia Lai quyết nghị 52 nội dung, khơi thông nguồn lực phát triển

Sáng 24/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) để xem xét, cụ thể hóa các quyết sách lớn, tạo đà cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Với 52 nội dung trình tại kỳ họp, HĐND tỉnh tập trung vào ba trụ cột chính: Hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực đầu tư và ban hành các chính sách an sinh xã hội đặc thù.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, kỳ họp này diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ năm đầu nhiệm kỳ, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đặc biệt, đây là thời điểm mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần được hoàn thiện về cơ chế vận hành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

“Đây là những vấn đề cấp bách, cần được xem xét thấu đáo để đảm bảo cơ sở pháp lý kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.”, ông Rah Lan Chung nhấn mạnh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần này là xử lý các "di sản" văn bản quy phạm pháp luật sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết bãi bỏ một số văn bản pháp lý của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai cũ. Việc rà soát này nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh mới.

Các lĩnh vực được rà soát rất rộng, bao gồm nông nghiệp, môi trường, công thương, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục... Sự thống nhất về mặt pháp lý sẽ tạo ra một bộ máy quản lý nhà nước thông suốt, tránh tình trạng chồng chéo hoặc khoảng trống pháp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp cũng đã thảo luận về các nội dung liên quan đến đầu tư công và quản lý tài nguyên. Trong đó, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 được coi là "chìa khóa" để khơi thông các dự án đang gặp vướng mắc.

Các đại biểu tập trung xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án trọng điểm. Đây là vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi sự cân bằng giữa yêu cầu phát triển hạ tầng và bảo vệ hệ sinh thái bền vững. Bên cạnh đó, các nội dung về quản lý tài nguyên, phát triển lâm nghiệp, đất đai và nhà ở cũng được đưa lên bàn nghị sự để đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành sau hợp nhất.

Việc quyết nghị chính xác các nội dung này sẽ giúp tỉnh Gia Lai tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng kỹ thuật, từ đó thu hút đầu tư và tạo đà cho sản xuất kinh doanh bứt phá.

Bên cạnh các vấn đề về kinh tế, kỳ họp thứ 2 còn xây dựng "chính quyền số" và "xã hội số" với dự kiến ban hành nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đây được xem là động lực mới để Gia Lai rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công.

Về mảng an sinh, các chính sách liên quan đến giáo dục, lao động, tư pháp và bảo vệ môi trường cũng được kiện toàn. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của HĐND tỉnh, các ban và tổ đại biểu cũng là một nội dung quan trọng nhằm tự làm mới mình, nâng cao năng lực giám sát và phản biện của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Có 84/85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tham dự kỳ họp

"Với khối lượng công việc đồ sộ và nhiều nội dung chuyên sâu, yêu cầu các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, đặc biệt là đối với các chính sách có tác động lớn đến sự phát triển lâu dài của tỉnh", Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh

Kỳ họp cũng lưu ý các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra phải phối hợp chặt chẽ, giải trình đầy đủ các thắc mắc của đại biểu. Mục tiêu cuối cùng là các nghị quyết sau khi thông qua phải đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ, có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện, sớm đi vào cuộc sống để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.