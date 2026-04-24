Thêm cơ hội cho thịt gà chế biến của Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Song Miryung đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, qua đó chính thức công bố việc mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước.

Lễ công bố diễn ra tại Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2026. (Ảnh: Khương Trung)

Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về thương mại, mà còn cho thấy hai bên đang từng bước củng cố cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Là doanh nghiệp có quy mô lớn, C.P. Việt Nam hiện vận hành tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. Dự án được phát triển theo chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, bao gồm nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp trứng, hệ thống trang trại, cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến.

Việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng năng lực cạnh tranh.