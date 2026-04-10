Ghi 2 bàn không được tính, Thể Công Viettel vẫn thắng Thanh Hoá 1-0

(VTC News) -

Video: Pedro Henrique ghi bàn giúp Thể Công Viettel thắng Thanh Hoá 1-0.

Tối 10/4 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), câu lạc bộ Thể công Viettel đánh bại Đông Á Thanh Hoá với tỷ số 1-0 ở vòng 18 V.League 2025-2026. Pedro Henrique là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

Thể Công Viettel chiếm ưu thế và sớm đưa bóng vào lưới đối thủ sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Lucao và Wesley Nata ở phút thứ 7. Tuy nhiên, trọng tài thổi phạt cầu thủ chủ nhà và không công nhận bàn thắng ở tình huống này.

Đến phút 27, Thể Công Viettel lần thứ hai đưa bóng vào khung thành nhưng vẫn không được tính bàn thắng. Trọng tài xác định Lucao phạm lỗi khiến thủ môn Thanh Hoá bắt trượt bóng.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều tình huống va chạm. Đội khách cũng có vài pha phản công đáng chú ý nhưng không tận dụng thành công.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, Thể Công Viettel cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 73. Pedro Henrique trượt chân khi thực hiện cú đá phạt đền nhưng bóng vẫn đi vào khung thành đội khách. Đây là bàn thắng quyết định giúp đội chủ nhà giành 3 điểm.

Chiến thắng 1-0 trước Thanh Hoá giúp Thể Công Viettel tạm thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng là CAHN còn 6 điểm. Ở vòng này, đội bóng ngành công an chạm trán đội cuối bảng PVF CAND. Trong khi đó, Thanh Hoá có thể mất vị trí thứ 11 nếu Hoàng Anh Gia Lai thắng Nam Định trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) ngày mai (11/4).

Đội hình Thể Công Viettel vs Thanh Hoá

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Nguyễn Hữu Thắng (8), Lucao (9), Pedro Henrique (10), Phan Tuấn Tài (12), Lê Quốc Nhật Nam, Đinh Viết Tú, Đào Văn Nam, Wesley Nata, Nguyễn Văn Tú (88).

Thanh Hoá: Y Êli Niê (30), Nguyễn Bá Tiến (7), Rimario Gordon (11), Trương Thanh Nam (14), Trịnh Văn Lợi (15), Nguyễn Đình Huyên (16), Nguyễn Văn Tùng (17), Damoth Thongkhamsavath (22), Đoàn Ngọc Hà (29), Doãn Ngọc Tân (34), Abdurakhmanov Odilzhon (77).