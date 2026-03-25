Genesis GV60 Magma - 'Ông vua' tốc độ của kỷ nguyên xe điện

GV60 Magma là mẫu xe đại diện cho sự thay đổi lớn trong chiến lược phát triển xe điện của Genesis - thương hiệu xe sang thuộc Hyundai Motor Group.

Khác với hình ảnh quen thuộc về sự êm ái và sang trọng, mẫu xe mới tập trung vào hiệu năng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm lái thể thao.

Genesis GV60 Magma có khả năng tăng tốc cực nhanh. (Ảnh: Arenaev)

Genesis cho biết mục tiêu của hãng không chỉ dừng ở việc tăng tốc nhanh mà còn tạo cảm giác kết nối giữa người lái và xe, đặc biệt ở dải tốc độ cao.

Dự án do bộ phận nghiên cứu và phát triển của Hyundai Motor Group thực hiện với nhiều thay đổi từ nền tảng truyền động đến phần mềm điều khiển.

Hiệu suất vượt trội với hệ truyền động mới

Genesis GV60 Magma có hệ truyền động mới. Xe được trang bị hai mô-tơ điện đặt trước và sau, có khả năng quay tới 20.920 vòng/phút, cho tổng công suất 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm.

Nhờ đó, xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây và đạt 200 km/h trong 10,9 giây. Tốc độ tối đa được công bố ở mức 264 km/h, cao nhất trong các mẫu xe từng được Genesis đưa ra thị trường.

Nội thất xe sử dụng chất liệu da cao cấp. (Ảnh: Arenaev)

Để duy trì hiệu suất ở tốc độ cao, Genesis phát triển hệ thống điều khiển mô-tơ hai giai đoạn. Giải pháp này giúp xe không bị giảm lực kéo khi đã đạt vận tốc lớn - vấn đề thường gặp trên nhiều mẫu xe điện.

Xe cũng được trang bị chế độ Boost Mode, cho phép tăng công suất tối đa trong 15 giây, phục vụ nhu cầu tăng tốc nhanh hoặc vận hành trên đường đua.

Nhiều chế độ lái, tối ưu cho từng điều kiện vận hành

Genesis GV60 Magma cung cấp 5 chế độ lái, tự điều chỉnh phản hồi của xe theo từng tình huống. Chế độ Range Mode ưu tiên tiết kiệm năng lượng, chế độ Comfort Mode phù hợp cho di chuyển hàng ngày với sự cân bằng giữa hiệu suất và độ êm ái.

Hệ thống ghế được thiết kế mang lại cảm giác thoải mái. (Ảnh: Arenaev)

Sport Mode tăng độ nhạy chân ga và phản hồi vô-lăng, phù hợp khi chạy trên các cung đường đòi hỏi khả năng xử lý linh hoạt. Hai chế độ chuyên biệt gồm Sprint và GT được thiết kế cho nhu cầu cao hơn.

Chế độ Sprint Mode hướng tới môi trường đường đua, giúp xe phản ứng nhanh với mọi thao tác điều khiển. Trong khi đó, chế độ GT tối ưu cho hành trình dài, kết hợp giữa hiệu suất và sự thoải mái.

Xe có 5 chế độ lái linh hoạt. (Ảnh: Arenaev)

Một điểm đáng chú ý là thiết kế bàn đạp ga. Khác với nhiều xe điện có cảm giác chân ga nhẹ, GV60 Magma sử dụng bàn đạp có lực phản hồi lớn hơn khi tăng tốc.

Theo kỹ sư thử nghiệm của Genesis, cách thiết kế này giúp người lái kiểm soát xe tốt hơn, đặc biệt khi vận hành ở tốc độ cao.

Ở tốc độ thấp, bàn đạp vẫn giữ độ nhẹ để thuận tiện khi di chuyển trong đô thị. Khi đạp sâu để tăng tốc, lực phản hồi tăng lên, giúp hạn chế hiện tượng tăng tốc đột ngột và cải thiện cảm giác lái.

Định vị mới trong phân khúc xe điện hiệu suất cao

Genesis cho biết, xe GV60 Magma không nhằm theo đuổi các kỷ lục tốc độ mà hướng tới trải nghiệm lái cân bằng giữa hiệu năng và tính sử dụng hàng ngày. Đây là điểm khác biệt so với nhiều mẫu xe điện hiệu suất cao hiện nay.

GV60 Magma khá ấn tượng trong phân khúc xe điện. (Ảnh: Arenaev)

So với các mẫu xe cùng nền tảng như Hyundai Ioniq 5 N, GV60 Magma được định vị theo hướng sang trọng kết hợp hiệu suất. Điều này cho thấy Genesis đang mở rộng sang phân khúc xe điện hiệu năng cao, cạnh tranh với các thương hiệu xe sang trên thị trường toàn cầu.

Với cấu hình 641 mã lực, mô-men xoắn 790 Nm và khả năng tăng tốc nhanh, GV60 Magma đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Genesis trong kỷ nguyên xe điện.