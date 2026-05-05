Gây 4 vụ trộm trong một đêm, gã đàn ông chống trả khi bị công an vây bắt

Ngày 4/5, Công an phường Phong Phú cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Huế bắt giữ gã đàn ông chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại địa phương.

Trước đó, trong đêm 1/5 rạng sáng 2/5, tại phường Phong Phú liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm. Phương thức chung của kẻ gian là lợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản, sau đó trèo tường rào, cạy cửa, đột nhập vào nhà dân, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, Công an phường Phong Phú khẩn trương phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy xét kẻ trộm.

Khi phát hiện bị lực lượng công an vây bắt, Mai Đức Hạnh kiên quyết chống trả và tìm cách bỏ trốn. (Ảnh: Phan Bé)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định nghi phạm là Mai Đức Hạnh (SN 1984, trú tại phường Phong Quảng, TP Huế).

Đến 12h40 ngày 3/5, khi bị lực lượng công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Mai Đức Hạnh có hành vi chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, tổ công tác công an kịp thời khống chế, bắt giữ đưa nghi phạm và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đột nhập vào nhà dân thực hiện trót lọt 4 vụ trộm, chiếm đoạt 1 xe máy và 3 điện thoại di động, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt, Hạnh là kẻ từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên kiểm tra, khóa kỹ cửa ra vào, cửa sổ và cổng trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà; đồng thời chủ động lắp đặt các thiết bị an ninh để phòng ngừa, bảo vệ tài sản.