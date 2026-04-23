Triệt phá nhóm trộm liên tỉnh dùng xe biển giả chuyên nhắm vào tài xế container

Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1988, trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Đỗ Thế Hùng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguyễn Văn Toàn (bên trái) và Đỗ Thế Hùng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài xế container bị mất tiền và điện thoại khi dừng nghỉ qua đêm tại các bãi xe tự phát dọc tuyến Quốc lộ 1A. Nhận định khu vực này có ổ nhóm trộm cắp lưu động, hoạt động chuyên nghiệp, Công an tỉnh xác lập chuyên án điều tra và xác định Nguyễn Văn Toàn là nghi phạm chính.

Toàn là người có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, thường di chuyển trên các tuyến quốc lộ để gây án.

Đến ngày 14/4, công an xác định Nguyễn Văn Toàn đang thuê trọ tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh. Khi bị triệu tập vào hai ngày sau, người này có biểu hiện manh động. Toàn sử dụng hung khí chống trả lực lượng chức năng nhưng nhanh chóng bị khống chế, đưa đến cơ quan công an để làm việc.

Tại đây, Toàn khai nhận thường sử dụng ô tô 5 chỗ gắn biển kiểm soát giả, di chuyển trên các tuyến Bắc Ninh - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng để trộm cắp tài sản của những tài xế container ngủ tại các bãi xe không có người trông coi.

Từ tháng 3/2026 đến khi bị bắt, Toàn đã thực hiện khoảng 30 vụ trộm, tài sản chủ yếu là điện thoại di động và tiền mặt.

Số tài sản trộm cắp được, Toàn mang bán cho Đỗ Thế Hùng, chủ cửa hàng điện thoại tại Hà Nội. Khám xét nơi ở và cửa hàng liên quan, lực lượng công an thu giữ 30 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, trong đó có 2 chiếc được xác định bị trộm tại Lạng Sơn. Cơ quan chức năng cũng thu giữ một bộ biển kiểm soát giả và nhiều công cụ phục vụ việc phạm tội.

Tang vật Công an Lạng Sơn thu giữ. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Qua kiểm tra nhanh cho thấy Nguyễn Văn Toàn dương tính với ma túy tổng hợp.

Cùng với việc tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn đang khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, lái xe đường dài và người dân nâng cao cảnh giác, lựa chọn các điểm dừng nghỉ có người trông coi, hạn chế để tài sản có giá trị trong xe qua đêm và kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.

Bên cạnh đó, để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các công dân (đặc biệt là lái xe tải, xe container) bị mất tài sản do thủ đoạn tương tự trong thời gian từ ngày 1/3/2026 trên các tuyến quốc lộ nêu trên liên hệ với đơn vị (qua Trung tá Chu Minh Trọng, Đội trưởng, Điều tra viên, số điện thoại 0839.638.111) để được hướng dẫn giải quyết