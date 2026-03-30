Gần 3.000 học sinh trải nghiệm ngành học, tìm hiểu tuyển sinh tại ĐH Trà Vinh

Ngày 29/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đại học Trà Vinh tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2026, thu hút đông đảo học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh cùng nhiều khu vực lân cận.

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi nổi với hàng chục gian hàng tư vấn của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm tư vấn du học đến từ TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây, học sinh được trực tiếp gặp gỡ giảng viên, chuyên gia và đại diện các cơ sở đào tạo để tìm hiểu thông tin về ngành học, chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp cũng như những thay đổi trong quy chế thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét tuyển đại học năm 2026.

Thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp, nhiều học sinh đã mạnh dạn đặt câu hỏi liên quan đến lựa chọn ngành nghề, xu hướng việc làm trong tương lai cũng như điều kiện tuyển sinh của từng trường. Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm giúp học sinh xác định năng lực bản thân, lựa chọn ngành học phù hợp với sở thích và nhu cầu xã hội.

Đại diện Đại học Trà Vinh cho biết chương trình không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh chính xác mà còn giúp học sinh có cơ hội tiếp cận môi trường đại học thực tế, từ đó có cái nhìn rõ ràng hơn trước khi đưa ra quyết định quan trọng sau khi tốt nghiệp THPT.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 có thêm thông tin trước khi lựa chọn ngành học và cơ sở đào tạo. Việc được tiếp cận trực tiếp với các trường đại học, cao đẳng giúp học sinh hiểu rõ hơn về lộ trình học tập, cơ hội nghề nghiệp cũng như yêu cầu của từng ngành.

Tại chương trình, học sinh cũng được cập nhật nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026, quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non, cũng như các mốc thời gian quan trọng trong quá trình đăng ký xét tuyển.

Theo đại diện các cơ sở đào tạo, mùa tuyển sinh 2026 dự kiến tiếp tục áp dụng nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt như xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các đại học lớn hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động tham quan cơ sở vật chất tại Đại học Trà Vinh. Học sinh được trải nghiệm các phòng thí nghiệm, khu thực hành và tìm hiểu hoạt động chuyên môn đặc thù của nhiều ngành đào tạo khác nhau.

Những trải nghiệm thực tế này giúp học sinh hình dung rõ hơn về môi trường học tập trong tương lai, đồng thời hỗ trợ quá trình định hướng nghề nghiệp thông qua các bài trắc nghiệm và hoạt động tư vấn chuyên sâu.

Ngoài ra, chương trình còn có nhiều hoạt động giao lưu, văn nghệ và trò chơi tương tác, tạo không khí sôi động và giúp học sinh cảm thấy gần gũi hơn với môi trường đại học.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao nhiều suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích tốt trong học tập, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực trên con đường học vấn.

Theo Quyết định số 73/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ngày 12/1/2026, Trường Đại học Trà Vinh chính thức chuyển thành Đại học Trà Vinh. Với quyết định này, Việt Nam hiện có 13 đại học.

Hiện Đại học Trà Vinh có 5 trường thành viên gồm: Trường Kinh tế - Luật; Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; Trường Y Dược; Trường Kỹ thuật và Công nghệ; Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh.

Năm 2026, Đại học Trà Vinh tuyển sinh 49 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp - thủy sản, kỹ thuật công nghệ, khoa học sức khỏe, kinh tế - luật - logistics - quản trị, sư phạm, hóa ứng dụng, ngoại ngữ, du lịch - dịch vụ, công nghệ sinh học và môi trường. Trong đó, trường mở thêm hai ngành mới là Tâm lý học và Công nghệ nông nghiệp.

Trong những năm gần đây, Đại học Trà Vinh ghi dấu ấn trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Trường có 6 năm liên tiếp nằm trong Top 100 các trường đại học đổi mới sáng tạo có ảnh hưởng và đóng góp xã hội theo bảng xếp hạng WURI; năm 2025 xếp hạng 29/400 toàn cầu, tăng 13 bậc so với năm 2024.

Bên cạnh đó, Đại học Trà Vinh cũng nhiều năm liên tiếp nằm trong Top 200 đại học xanh - phát triển bền vững theo bảng xếp hạng UI GreenMetric và đạt Giải thưởng Chuyển đổi số xuất sắc trong giai đoạn 2022-2024.

Hiện nhà trường có 27 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế theo các chuẩn FIBAA (châu Âu), AUN-QA (Đông Nam Á) và ABET (Hoa Kỳ), đồng thời thiết lập mạng lưới hợp tác với hơn 90 đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.