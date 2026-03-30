Cận cảnh dự án cải tạo kênh 7.300 tỷ đồng ở TP.HCM

Tháo dỡ mặt bằng phục vụ dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, TP.HCM.
Những ngày cuối tháng 3, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực dọc đường Nguyễn Duy (kênh Đôi), không khí dọn dẹp, bàn giao mặt bằng đang diễn ra khẩn trương. Phần lớn các hộ dân đã thu xếp đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa để phục vụ dự án.
Tuy nhiên, xen lẫn những khu vực đã thông thoáng vẫn còn hộ dân “bám trụ”, chưa thể di dời. Đây chủ yếu là các trường hợp đang chờ được bố trí nơi ở mới theo diện tái định cư.
Bà Hồng (ngụ phường Chánh Hưng) cho biết, nguyên nhân chính khiến nhiều hộ chưa rời đi là do chưa được sắp xếp chỗ ở mới. Theo bà, đa số người dân đều mong muốn sớm di dời để ổn định cuộc sống tốt hơn, nhưng phải chờ hoàn tất các thủ tục liên quan.
Theo quan sát, dọc bờ Bắc kênh Đôi vẫn còn nhiều căn nhà nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án chưa được tháo dỡ.
Song song đó, lực lượng dịch vụ công ích Quận 8 (cũ) vẫn duy trì việc thu gom rác, dọn dẹp lòng kênh nhằm cải thiện môi trường và hỗ trợ tiến độ chung.
Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi có chiều dài khoảng 4,3 km, đi qua địa bàn các phường Chánh Hưng và Phú Định (Quận 8 cũ), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 5.575 tỷ đồng. Ngày 13/8/2025, UBND TP.HCM khởi công toàn dự án.
Các hạng mục chính gồm xây dựng tuyến bờ kè dài 4,3 km, nạo vét lòng kênh phía Bắc, nâng cấp đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy với mặt cắt rộng 20 m. Ngoài ra, dự án còn mở rộng tuyến Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y (rộng 16 m), xây dựng cầu Hiệp Ân 2, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và bến thủy nội địa.
Về tiến độ thi công, hiện 2 trong 3 gói thầu xây lắp đã được triển khai. Trong đó, gói thầu xây lắp 1 (từ Km0+241,47 đến Km1+960) khởi công từ ngày 19/12/2025, đến nay đạt khoảng 30% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.
Gói thầu xây lắp 2, bao gồm cầu Hiệp Ân 2 (từ Km1+960 đến Km2+280), khởi công từ 15/9/2025, hiện đạt khoảng 42% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026. Gói thầu xây lắp 3 (từ Km2+280 đến Km4+680) đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, dự kiến triển khai từ tháng 4/2026 và hoàn thành vào tháng 8/2027.
Dự án ảnh hưởng đến 1.604 hộ dân và tổ chức, với tổng diện tích thu hồi khoảng 5,85 ha. Đến nay, đã có 1.475 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt khoảng 92%.
Theo thống kê đến 22/3, còn 129 trường hợp chưa bàn giao, trong đó gói thầu 1 còn 90/735 hộ, gói thầu 2 còn 11/96 hộ và gói thầu 3 còn 28/772 hộ. Đối với công tác tái định cư, có 243 hộ có nhu cầu bố trí chỗ ở mới, hiện đã được phân bổ tại các chung cư gồm: 35 Hồ Ngọc Lãm (11 hộ), 2.225 Phạm Thế Hiển (186 hộ) và 481 Ba Đình (46 hộ).
Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM đã đề nghị chính quyền các phường Phú Định và Chánh Hưng đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn tất trong tháng 3 và 4/2026 để đảm bảo tiến độ chung.
Dự kiến hoàn thành vào năm 2027, dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường sống, giảm ô nhiễm, hạn chế ngập úng và chỉnh trang đô thị khu vực phía Nam TP.HCM.