Israel từ chối cùng Mỹ tấn công trên bộ Iran

Truyền thông Israel, Channel 12, đưa tin hôm 29/3, trong bối cảnh Mỹ được cho là đang lên kế hoạch tấn công Iran bằng lực lượng trên bộ. “Trong trường hợp Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ tại Iran, binh sĩ Israel sẽ không tham gia tác chiến trên mặt đất”, Channel 12 dẫn lời.

Trong khi đó, Iran đã cảnh báo Mỹ không nên tiến hành các cuộc tấn công trên bộ. Nước này tuyên bố lực lượng của họ đang "chờ đợi" quân Mỹ tiến vào để tiêu diệt.

Ngoài ra, Israel cho biết sẽ tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh ở miền nam Lebanon

Khói bốc lên ở Lebanon sau các cuộc không kích của Israel. (Ảnh: Reuters)

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đang cân nhắc khả năng tiếp quản nguồn dầu của Iran, bao gồm cả việc kiểm soát đảo Kharg – một trung tâm nhiên liệu có vai trò then chốt đối với nền kinh tế Tehran. Ông cũng nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng Iran đã đồng ý với “phần lớn” trong danh sách 15 yêu cầu của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời cho biết Tehran đã cung cấp dầu cho Mỹ và lô hàng này sẽ được vận chuyển vào ngày mai để "chứng minh thiện chí".

Trong khi đó, các nhà phân tích đề cập đến việc một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS của Không quân Mỹ bị phá hủy trong cuộc tấn công của Iran vào một căn cứ không quân tại Ả-rập Xê Út có thể làm suy giảm khả năng phát hiện sớm các mối đe dọa từ xa của Washington. Trên thị trường, giá dầu đã tăng, chứng khoán châu Á giảm điểm sau khi Tehran đưa ra cảnh báo về nguy cơ Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ.

Trên một mặt trận khác, xung đột được cho là đã khiến 20% dân số Liban phải rời bỏ nhà cửa chỉ trong vòng ba tuần, với trung bình 19.000 trẻ em buộc phải sơ tán mỗi ngày, theo UNICEF.

Quân đội Israel đã phá hủy một số cây cầu bắc qua sông Litani – con sông chia cắt Lebanon – như một phần của chiến dịch tấn công quy mô lớn ở miền nam.

Các tổ chức như UNICEF hiện đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ cơ bản như tiêm chủng cho trẻ nhỏ, chăm sóc y tế và các “lớp học tạm thời” trong khi trường học vẫn đóng cửa.

Tại một số khu vực ở Liban, các cuộc không kích cắt đứt khả năng tiếp cận các nhu cầu thiết yếu như nước sạch do các hồ chứa và trạm bơm bị phá hủy, theo UNICEF. Các bệnh viện, cầu đường và hệ thống vệ sinh cũng đã bị hư hại hoặc phá hủy.