Đóng

Fung-Wong mạnh lên thành siêu bão, mưa to, gió mạnh ở Philippines

(VTC News) -

Bão Fung wong đã mạnh lên cấp siêu bão, cường độ cấp 15-16, đang di chuyển vào Philippines gây mưa to, gió mạnh.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới