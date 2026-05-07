FPT cùng doanh nghiệp Mỹ tổ chức IoT Challenge tại 4 quốc gia

Ra mắt từ năm 2022, IoT Challenge đã trở thành sân chơi công nghệ thường niên, thu hút sinh viên từ các ngành Điện – Điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật và IoT. Qua từng mùa, cuộc thi dần khẳng định vai trò như một “bệ phóng” giúp sinh viên tiếp cận môi trường phát triển sản phẩm thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Năm nay, chương trình tiếp tục được định hướng là môi trường để sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ mới và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực IoT và AI.

Thông tin cuộc thi IoT Challenge 2026 với chủ đề “Smart Healthcare with Edge AI”.

IoT Challenge 2026 lựa chọn chủ đề “Smart Healthcare with Edge AI” (chăm sóc sức khỏe thông minh ứng dụng AI trên thiết bị biên), hướng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực y tế.

Trong các hệ thống y tế hiện đại, những yêu cầu như xử lý theo thời gian thực, bảo mật dữ liệu và độ ổn định vận hành ngày càng trở nên quan trọng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng đám mây, các giải pháp Edge AI cho phép phân tích và đưa ra quyết định ngay tại thiết bị, phù hợp với các ứng dụng như theo dõi sức khỏe, cảnh báo sớm hay xử lý dữ liệu tại chỗ.

Đặt trong bối cảnh đó, IoT Challenge 2026 yêu cầu thí sinh xây dựng các giải pháp có khả năng xử lý, phân tích và phản hồi trực tiếp ở tầng thiết bị, với điều kiện gần sát thực tế triển khai.

Thí sinh tham gia theo đội từ 3 đến 5 thành viên, trong đó phần lớn là sinh viên năm 3 hoặc năm cuối thuộc các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

Cuộc thi được triển khai qua các vòng chính:

Sơ loại: Các đội nộp đề xuất ý tưởng và tham gia đánh giá ban đầu Phát triển sản phẩm: Các đội triển khai giải pháp trên nền tảng thiết bị Chung kết: Các đội trình bày sản phẩm trước Hội đồng giám khảo

Điểm khác biệt của IoT Challenge nằm ở mô hình “learning by building”, cho phép sinh viên trực tiếp phát triển sản phẩm, thay vì chỉ dừng ở ý tưởng. Trong suốt hành trình, các đội được làm việc trong môi trường mang tính quốc tế, tiếp cận quy trình phát triển và các tiêu chuẩn đánh giá sát với thực tế doanh nghiệp.

Đồng hành cùng các đội thi là Silicon Labs, tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp các giải pháp phần cứng và phần mềm cho hệ sinh thái IoT.

Với vai trò đối tác công nghệ, FPT và Silicon Labs tham gia hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ công nghệ và kết nối các nguồn lực quốc tế. Bên cạnh đó, các chuyên gia của 2 đơn vị trực tiếp tham gia cố vấn, đồng hành cùng thí sinh tiếp cận cách xây dựng và triển khai sản phẩm theo chuẩn doanh nghiệp.

Anh Trần Hữu Công, Phó Giám đốc đơn vị Global Product Engineering, Tập đoàn FPT cho biết: “Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để phát triển nhân tài là đặt các bạn vào tâm điểm của các dự án thực tế. Qua chủ đề Edge AI năm nay, ban tổ chức kỳ vọng sẽ là bệ phóng giúp các đội thi phát triển những sản phẩm y tế thông minh hoàn chỉnh, hỗ trợ các bạn từ những bước đầu tiên để sẵn sàng trở thành những kỹ sư nòng cốt trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu”.

Bên cạnh tổng giá trị giải thưởng lên tới 5.000 USD, các đội thi xuất sắc còn có cơ hội tham gia các chương trình thực tập và làm việc tại FPT.

Hơn nữa, thí sinh có thể tích lũy các dự án phát triển trong cuộc thi vào hồ sơ năng lực cá nhân, tạo lợi thế sớm cho quá trình phát triển sự nghiệp. Thực tế từ các mùa trước cho thấy, nhiều thí sinh đã tiếp tục tham gia các dự án IoT và AI tại doanh nghiệp sau khi kết thúc cuộc thi.

Sau 5 năm tổ chức, IoT Challenge không chỉ là một sân chơi công nghệ mà đã trở thành nền tảng giúp sinh viên rèn luyện năng lực phát triển sản phẩm trong môi trường tiệm cận doanh nghiệp. Với định hướng mở rộng quy mô toàn cầu và tập trung vào các công nghệ như AI và IoT, chương trình do FPT đồng tổ chức tiếp tục góp phần phát triển thế hệ kỹ sư có tư duy AI‑First.