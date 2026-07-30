Du lịch thể thao bùng nổ, Việt Nam có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn?

(VTC News) -

Việt Nam nổi lên như điểm đến marathon mới của Đông Nam Á

Nằm trong xu hướng đó, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến thể thao hấp dẫn của khu vực. Nếu trước đây các giải chạy chủ yếu thu hút người tham gia trong nước, thì hiện nay Việt Nam đã hình thành hệ thống giải đấu diễn ra quanh năm, từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến Huế, Sa Pa, Đà Lạt hay Phú Quốc, Côn Đảo.

Mỗi năm, Việt Nam tổ chức hàng chục giải chạy với nhiều quy mô khác nhau, trải dài từ miền núi, cao nguyên đến biển đảo và các đô thị hiện đại hay đô thị di sản. Sự đa dạng về địa hình, khí hậu và cảnh quan giúp mỗi giải đấu mang một màu sắc riêng, đồng thời mang đến cho vận động viên cơ hội khám phá văn hóa và thiên nhiên của từng địa phương.

Theo dữ liệu từ Traveloka, giải Marathon TP.HCM diễn ra từ ngày 9 – 11/1 năm nay đã tạo ra sức hút vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu thể thao. Nhu cầu tìm kiếm du lịch tăng tại tất cả các thị trường mà nền tảng theo dõi, nổi bật là Hàn Quốc (+206%), Nhật Bản (+109%) và Singapore (+107%).

Điều này cho thấy TP.HCM và Việt Nam đang dần được nhìn nhận như một điểm đến “runcation” – nơi du khách kết hợp giữa tham gia giải chạy và tận hưởng kỳ nghỉ.

Không chỉ marathon, Việt Nam cũng sở hữu nhiều điều kiện để phát triển các giải triathlon (ba môn phối hợp bơi – đạp – chạy), ultra marathon hay các sự kiện thể thao ngoài trời thành những thương hiệu quốc tế.

Địa hình đa dạng, khoảng cách di chuyển ngắn, hệ thống đường bay ngày càng thuận tiện cùng nhiều bãi biển, núi rừng và các đô thị giàu bản sắc là những lợi thế mà không nhiều quốc gia trong khu vực có được.

Một giải đấu tạo nên cả một hành trình du lịch

Điểm đặc biệt của du lịch thể thao là sự kiện chỉ là điểm khởi đầu của chuyến đi. Ngày nay, nhiều vận động viên và người hâm mộ lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, đặt vé máy bay, khách sạn và dành thêm thời gian để khám phá điểm đến trước hoặc sau ngày thi đấu.

Một giải marathon kéo dài vài giờ có thể tạo ra kỳ nghỉ từ ba đến năm ngày, với hàng loạt hoạt động đi kèm như thưởng thức ẩm thực địa phương, tham quan danh thắng, mua sắm hay trải nghiệm văn hóa bản địa.

Xu hướng này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú mà còn gia tăng mức chi tiêu của du khách, mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch tại điểm đến.

Là nền tảng du lịch tích hợp hàng đầu Đông Nam Á, Traveloka đồng hành cùng du khách trong toàn bộ hành trình, từ tìm kiếm vé máy bay, đặt khách sạn đến khám phá các điểm đến và sự kiện thể thao. Việc tích hợp các dịch vụ trên cùng một nền tảng giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi, đồng thời tận dụng tối đa các trải nghiệm tại điểm đến thay vì chỉ tham gia sự kiện rồi trở về.

Thể thao có thể trở thành sản phẩm du lịch mới của Việt Nam

Bên cạnh các giải chạy truyền thống, Việt Nam đang từng bước đưa thể thao trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của nhiều địa phương.

Một trong những ví dụ là Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng, dự kiến diễn ra từ 1/8 đến 22/9, với 17.000 lượt vận động viên và du khách sẽ tạo sức bật cho du lịch biển. Festival thể thao được kỳ vọng kết hợp các hoạt động thể thao cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng, văn hóa và thiên nhiên để thu hút du khách lưu trú lâu hơn và gia tăng chi tiêu.

Ở quy mô khu vực, ASEAN Cup 2026 (24/7 – 26/8) cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho du lịch thể thao. Với thể thức sân nhà – sân khách, nếu đội tuyển Việt Nam tiến sâu vào giải, nhu cầu di chuyển của cổ động viên cả inbound và outbound sẽ càng gia tăng, mở ra cơ hội thúc đẩy các chuyến đi cổ vũ, kết hợp du lịch và khám phá điểm đến.

Trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những hành trình giàu trải nghiệm và mang tính cá nhân hóa, du lịch thể thao thế giới đang ngày càng tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 16,8% trong giai đoạn 2026 – 2033 và đạt quy mô thị trường 2.776 tỷ USD vào năm 2033, theo Grand View Research.

Với lợi thế về cảnh quan, hệ thống giải đấu ngày càng phong phú và khả năng kết hợp giữa thể thao, văn hóa và nghỉ dưỡng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm đến thể thao hấp dẫn của khu vực và thế giớ, đưa mỗi giải đấu thành một hành trình du lịch trọn vẹn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.