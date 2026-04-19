Dự báo thời tiết 19/4: Miền Bắc và Thanh Hóa mưa dông, nguy cơ sấm sét, mưa đá

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 19/4/2026

Ngày 19/4, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

TP Hà Nội cũng có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 28-30°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không quá cao.

Ngày 19/4, mưa dông vẫn xuất hiện ở miền Bắc và Thanh Hóa.

Các địa phương khác tại Bắc Trung Bộ mưa rào và dông ở một vài nơi. Mặc dù lượng mưa không quá lớn nhưng người dân cần đề phòng những cơn dông bất chợt đi kèm rủi ro về thiên tai.

Các khu vực khác trên cả nước bao gồm Trung Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm. Ban ngày trời nắng ráo, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 19/4/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 35°C.