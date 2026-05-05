Đột kích rừng sâu Huế: Lộ nhiều hầm vàng trái phép, ‘vàng tặc’ tháo chạy

Lực lượng chức năng truy quét 'vàng tặc' ở Huế

Từ giữa năm 2025, do giá vàng trên thị trường tăng cao nên nhiều người ngoài địa phương bất chấp quy định pháp luật, lập thành từng nhóm nhỏ rồi băng rừng vượt suối lẻn vào các khu vực khe suối ở xã A Lưới 1 ( TP Huế ) dựng lán, đào hầm khai thác vàng trái phép.

Dọc các khe suối như Rù Ràu, khe Bung (hay còn gọi là khe Bùn), "vàng tặc" dựng lán trại, sử dụng máy móc để hút nước, đào đất sàng đãi vàng. Nước thải từ điểm khai thác được xả thẳng ra môi trường, khiến nước khe suối chuyển màu vàng đục, đặc quánh.

Theo người dân địa phương, sau khi dựng lán trại trong rừng, "vàng tặc" vận chuyển máy móc vào hiện trường để thực hiện đào đãi vàng thủ công kết hợp máy móc và hoạt động theo nhóm nhỏ từ 3 đến 6 người. Để tránh lực lượng chức năng, chúng thường xuyên di chuyển vị trí khai thác vàng và hoạt động chủ yếu vào ban đêm hoặc sáng sớm.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh, tổ chức nhiều cuộc truy quét. Trong hình là lực lượng chức năng đang thiêu huỷ lán trại do "vàng tặc" để lại.

Theo lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 (TP Huế), qua kiểm tra cho thấy, các hầm vàng được “vàng tặc” khoét sâu từ 5 đến 10m để lấy đất đãi vàng. Chúng ngăn suối, dùng nhiều máy nổ chạy hết công suất cả ngày lẫn đêm để hút nước, ngăn không cho nước suối chảy vào hầm.

Theo chính quyền xã A Lưới 1, lực lượng liên ngành tham gia truy quét gồm quân sự, công an, kiểm lâm, dân quân với khoảng 40 người đồng loạt tiếp cận hiện trường. Khi phát hiện lực lượng chức năng, "vàng tặc" bỏ lại toàn bộ máy móc, tháo chạy vào rừng.

Nhiều máy móc, thiết bị do "vàng tặc" bỏ lại được lực lượng chức năng thu giữ như máy tời, máy nổ, máy hút nước, mô tơ điện, máy cưa gỗ, bình ắc quy cùng số lượng lớn ống dẫn nước...

Nhiều lán trại, vật dụng sinh hoạt như bạt, can nhựa, nồi niêu, tấm pin năng lượng mặt trời, máy quạt của "vàng tặc" cũng bị lực lượng chức năng phá dỡ, đốt bỏ tại chỗ. Việc xử lý triệt để ngay tại hiện trường nhằm ngăn chặn khả năng tái sử dụng, giảm nguy cơ tái diễn hoạt động trái phép.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) cho biết, những ngày qua, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp truy quét liên tục "vàng tặc". Đến nay, về cơ bản, các lán trại bị phá dỡ, chấm dứt hoạt động khai thác vàng trái phép. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra để không tái diễn.

Chính quyền xã A Lưới 1 thừa nhận còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đẩy đuổi vàng tặc, khi khu vực khai thác nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, di chuyển khó khăn, gây cản trở lớn cho công tác kiểm tra, truy quét... Trong khi đó, lực lượng mỏng, phương tiện hạn chế, "vàng tặc" luôn có dấu hiệu chống đối, cảnh giác cao.

Thời gian tới, chính quyền xã A Lưới 1 sẽ lập các chốt chặn tại tuyến đường dẫn vào khu vực rừng có khoáng sản, kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào. Đồng thời, kiên quyết xử lý, tịch thu toàn bộ phương tiện khai thác trái phép. Xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu để tình trạng này kéo dài.

Theo thống kê của UBND xã A Lưới 1, từ đầu tháng 9/2025 đến cuối tháng 4/2026, xã A Lưới 1 chỉ đạo và huy động các lực lượng tham gia thực hiện 9 đợt truy quét “vàng tặc” tại các khu vực khe Bùn, khe Li Leng.

Trong đợt truy quét vào ngày 2/11/2025, Công an xã A Lưới 1 phối hợp với các đơn vị kiểm tra phát hiện 10 người đang khai thác vàng trái phép, tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng liền bỏ trốn vào rừng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 5 điểm khai thác, 3 lán trại, 100m ống dẫn nước cùng nhiều máy móc, dụng cụ được các đối tượng dùng để khai thác vàng sa khoáng thủ công. Ngay sau đó tổ công tác thực hiện tháo dỡ lán trại và tiêu hủy toàn bộ dụng cụ khai thác.