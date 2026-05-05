Bị Takeru hạ gục, ngôi sao muay Thái Rodtang nhận lời khuyên từ huyền thoại

(VTC News) -

Somluck Kamsing (53 tuổi), huyền thoại boxing Thái Lan và từng giành huy chương vàng Olympic 1996, phân tích nguyên nhân khiến Rodtang Jitmuangnon thất bại knock-out trước Takeru Segawa trong trận đấu chính tại sự kiện ONE Samurai 1 diễn ra ở Nhật Bản.

Vào ngày 29/4, Rodtang Jitmuangnon đã để thua knock-out trước đối thủ đầy duyên nợ Takeru Segawa của Nhật Bản ở hiệp thứ 5, qua đó lỡ hẹn với chiếc đai vô địch Kickboxing hạng Flyweight tạm thời của ONE. Dù Rodtang đã nỗ lực hết mình để trụ vững, anh vẫn không thể chống đỡ được những cú đấm đầy uy lực từ phía Takeru.

Sau trận đấu, Rodtang chia sẻ bản thân đã không thể hoàn toàn tập trung cho trận đấu với Takeru vì rắc rối hợp đồng với ONE, khiến anh nhận thất bại. Tuy nhiên nhiều người vẫn hoài nghi về chia sẻ của Rodtang bởi trước đó, anh từng thắng Takeru trong 80 giây vào năm ngoái.

Somluck Kamsing khen ngợi tinh thần chiến đấu của Rodtang

Là một võ sĩ lão luyện, Somluck Kamsing tin rằng tranh chấp hợp đồng với ONE đã này dẫn đến sự căng thẳng tích tụ, đã ảnh hưởng đến chế độ nghỉ ngơi và tập luyện của Rodtang. Tuy nhiên, ông vẫn dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu quả cảm và sự kiên cường của Rodtang cho đến tận những giây cuối cùng.

"Thú thật, bạn phải ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Rodtang. Cậu ấy đã chiến đấu với danh dự cho đến giọt mồ hôi cuối cùng”, Somluck Kamsing chia sẻ.

"Mặc dù có nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình tập luyện trước trận đấu này, nhưng chúng thực sự có tác động. Khi con người ta bị căng thẳng, họ không thể nghỉ ngơi hay ngủ ngon, và cũng không thể tập luyện với 100% khả năng”, huyền thoại boxing Thái Lan nói về trường hợp của Rodtang.

"Thêm một điều nữa, trước đó Rodtang còn không biết liệu mình có được thượng đài hay không. Sự căng thẳng đến từ những rắc rối phát sinh. Nhưng cuối cùng, khi bước vào trận đấu, Rodtang đã thể hiện trái tim của một con sư tử, chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, xét về điều kiện thể chất và sự chuẩn bị, cậu ấy đã lép vế trước đối thủ”, Somluck Kamsing nhấn mạnh.

Rodtang nhận thất bại trước Takeru vào cuối tháng trước

Somluck Kamsing phân tích trận đấu: “Khi những cú đấm tung ra, võ sĩ Nhật Bản (Takeru) không hề gục ngã, trong khi võ sĩ của chúng ta thì có. Tốc độ ra đòn của Rodtang chậm hơn đối thủ. Đó là hệ quả của việc căng thẳng dẫn đến quá trình tập luyện không trọn vẹn. Nhưng không sao cả; Rodtang đã làm hết sức mình rồi.

Võ sĩ thì có lúc thắng lúc thua. Lúc thì đối thủ thắng, lúc tới lượt mình thắng. Điều đó cũng từng xảy ra với tôi. Khi tôi tham dự Olympic Sydney 2000, sau khi thất bại, tôi đã bị cả nước chỉ trích (thua trước Ricardo Juarez của Mỹ ở tứ kết). Ngay cả một thiên tài boxing như Samart Payakaroon, khi sang Australia bảo vệ danh hiệu và để thua knock-out, cũng từng bị cả nước chỉ trích như vậy”, Somluck Kamsing nhớ lại.

Somluck Kamsing nhắn nhủ Rodtang: "Hãy bình tĩnh. Chúng ta có tài năng mà. Mọi vấn đề hãy cứ mỉm cười đối mặt nhé em trai, cứ cười đi. Cười rồi lại tiếp tục chiến đấu. Không phải khoác lác đâu, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua”.