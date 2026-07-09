Đội hình dự kiến Pháp vs Morocco: Ngắt kết nối Mbappe, Olise và Dembele

(VTC News) -

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco diễn ra lúc 3h ngày 10/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Gillette ở Foxborough, Mỹ. Việc Morocco thiết lập đội hình khóa chặt Kylian Mbappe, Michael Olise và Ousmane Dembele là yếu tố quan trọng quyết định thắng thua của trận đấu.

Lực lượng Pháp vs Morocco

Pháp bước vào trận đấu với phong độ rất cao và lực lượng gần như đầy đủ. Mối lo lớn nhất nằm ở tiền vệ trụ cột Aurelien Tchouameni, người chưa chắc kịp bình phục. Tiền vệ này vắng mặt ở trận gặp Paraguay vì chấn thương đùi và đã bỏ lỡ một số buổi tập. Nếu Tchouameni chưa thể trở lại, Manu Kone nhiều khả năng tiếp tục đá cạnh Adrien Rabiot ở trung tuyến.

Marcus Thuram cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân và nhiều khả năng tiếp tục ngồi dự bị. Điều đó giúp Kylian Mbappe tiếp tục lĩnh xướng hàng công với sự hỗ trợ của Ousmane Dembele và Michael Olise. Vị trí cánh trái là vị trí cạnh tranh, khi Desire Doue gây ấn tượng sau khi vào sân từ ghế dự bị trước Paraguay và có thể được lựa chọn thay Bradley Barcola.

Kylian Mbappe nhiều khả năng lĩnh xướng hàng công với sự hỗ trợ của Ousmane Dembele và Michael Olise. (Ảnh: Reuters)

Bên phía Morocco, HLV Mohamed Ouahbi cũng đang chờ kết quả kiểm tra chấn thương của Ismael Saibari. Tiền vệ này ghi bàn trong cả ba trận vòng bảng nhưng phải rời sân ngay trong hiệp một trận thắng Canada 3-0 ở vòng 1/8 vì chấn thương gân kheo. Chadi Riad và Issa Diop cũng cần được kiểm tra thêm.

Nếu tân binh của Bayern Munich không thể thi đấu, Soufiane Rahimi hoặc Ayoub El Kaabi sẽ là phương án cho vai trò cao nhất trên hàng công. Bên cạnh đó, Morocco cũng phải trông cậy vào Brahim Diaz và Achraf Hakimi. Kể từ đầu Cúp bóng đá châu Phi 2025, Diaz là cầu thủ Morocco tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất trên mọi đấu trường với 6 bàn và 4 kiến tạo.

Trong hai kỳ World Cup gần nhất, Hakimi là hậu vệ tạo ra nhiều cơ hội nhất với 21 lần. Riêng tại World Cup 2026, anh đã tạo 15 cơ hội, nhiều nhất lịch sử đối với một hậu vệ châu Phi tại một kỳ World Cup (tính từ năm 1966).

Đội hình dự kiến Pháp vs Morocco

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

Thông tin đội hình xuất phát và dự bị Brazil vs Na Uy được công bố chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút, khoảng 2h30 ngày 10/7 (giờ Việt Nam).

Morocco đang chờ kết quả kiểm tra chấn thương của Ismael Saibari. (Ảnh: Reuters)

Nhận định Pháp vs Morocco

Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026. Đội bóng của Didier Deschamps khởi đầu bằng các chiến thắng trước Senegal, Iraq, Na Uy, Thụy Điển, rồi vượt qua Paraguay 1-0 ở vòng 1/8. Trận gần nhất không đẹp, nhưng lại cho thấy Pháp biết thắng theo cách khác khi đối thủ kéo trận đấu vào tranh chấp và va chạm.

Morocco cũng chưa thua. Họ hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0, thắng Haiti 4-2, vượt qua Hà Lan sau loạt luân lưu rồi đánh bại Canada 3-0. Đội bóng của Mohamed Ouahbi giữ được kỷ luật từng làm nên kỳ tích năm 2022, đồng thời có thêm sức nặng tấn công từ Brahim Diaz, Azzedine Ounahi và Achraf Hakimi.

Pháp có nhiều cá nhân đủ sức tự tạo khác biệt hơn. Mbappe đang đua Chiếc giày vàng, Dembele và Olise liên tục tạo điểm nhận bóng giữa các tuyến, còn Barcola giúp Les Bleus duy trì chiều rộng bên trái. Morocco sẽ không chỉ đứng chờ trong vùng cấm. Vấn đề của họ là làm sao vừa giữ cự ly phòng ngự, vừa không để Pháp bóp nghẹt các pha thoát bóng đầu tiên.

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Pháp là đội có khả năng thắng cao hơn trong 90 phút. Sau 25.000 lần mô phỏng trước trận, Pháp có 61,7% cơ hội vào bán kết, trong khi con số của Morocco là 16,2%. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%.

Link xem trực tiếp Pháp vs Morocco

Trận Pháp vs Morocco được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp bóng đá Pháp vs Morocco trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

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