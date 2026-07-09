HLV Deschamps: Mong trọng tài Argentina làm tốt như trọng tài Pháp

(VTC News) -

Theo ESPN, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, ông Didier Deschamps, cho biết ông không quá lo ngại khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chỉ định tổ trọng tài người Argentina điều khiển trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco diễn ra vào ngày 10/7.

"Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi tin tưởng các trọng tài. Đối thủ của chúng tôi là Morocco, chứ không phải trọng tài", HLV Deschamps nói.

Mối kình địch giữa Pháp và Argentina vẫn căng thẳng kể từ khi Argentina đánh bại Pháp trong trận chung kết World Cup 2022. Hai đội thậm chí vẫn có khả năng tái đấu tại giải năm nay.

HLV Didier Deschamps cho biết ông không quá lo ngại khi tổ trọng tài người Argentina được chỉ định điều khiển trận tứ kết giữa Pháp và Morocco. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, HLV Deschamps khẳng định ông không có vấn đề gì với việc trọng tài Facundo Tello được phân công bắt chính trận đấu, cùng trợ lý dự bị và trọng tài thứ tư đều đến từ Argentina.

Thủ môn dự bị Robin Risser cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tổ trọng tài: "Đúng là giữa Pháp và Argentina đã tồn tại sự cay đắng nhất định trong vài năm qua kể từ trận chung kết gần nhất, nhưng đó là một phần của bóng đá. Nếu những trọng tài này được giao nhiệm vụ, điều đó có nghĩa là họ đủ trình độ để tham gia giải đấu".

Công tác trọng tài tại World Cup mùa hè năm nay đang nhận nhiều sự chú ý. Vị vua áo đen người Pháp Francois Letexier, người điều khiển trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 1/8, đã bị đội bóng châu Phi chỉ trích vì những quyết định gây tranh cãi.

Đáp lại những lời chỉ trích đó, Deschamps mỉa mai: "Hy vọng các trọng tài của chúng tôi sẽ làm tốt như ngài Letexier".

Trận đấu giữa Pháp và Morocco là màn tái ngộ của hai đội sau bán kết World Cup 2022, thời điểm Morocco trở thành đại diện châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup. Tuy nhiên, hành trình cổ tích của họ khi đó đã khép lại sau thất bại 0-2 trước tuyển Pháp.

Dẫu vậy, HLV trưởng Morocco Mohamed Ouahbi khẳng định đội bóng của ông không xem trận đấu này là cơ hội để trả món nợ cũ.

"Dù đối thủ là ai, mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi, đó là giành quyền vào bán kết. Không có chuyện trả thù. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục hành trình của chính mình", HLV Ouahbi nói.