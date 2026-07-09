Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Pháp vs Morocco, tứ kết World Cup 2026

(VTC News) -

Pháp bước vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Paraguay, nhờ quả phạt đền của Mbappe trong hiệp hai. Morocco tiếp tục hành trình ấn tượng khi đánh bại Canada 3-0, sau khi từng vượt qua Hà Lan ở vòng 1/16 sau loạt sút luân lưu.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Pháp vs Morocco diễn ra lúc 3h ngày 10/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Gillette ở Foxborough, Mỹ. Đây là màn tái đấu bán kết World Cup 2022, nơi Pháp từng thắng Morocco 2-0, kết thúc hành trình lịch sử của đại diện châu Phi.

Siêu máy tính dự đoán Pháp vs Morocco ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Pháp là đội có khả năng thắng cao hơn trong 90 phút. Sau 25.000 lần mô phỏng trước trận, Pháp có 61,7% cơ hội vào bán kết, trong khi con số của Morocco là 16,2%. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Pháp. Theo nguồn này, Pháp có 50,7% khả năng thắng, Morocco đạt 25,2%, còn tỷ lệ hòa là 24,1%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng nhẹ về khả năng trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng. Mốc trên 2,5 bàn đạt 53,15%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 54,8%.

Đội tuyển Pháp có xác suất giành chiến thắng cao hơn so với Morocco. (Ảnh: Reuters)

Pháp có nhiều phương án tạo khác biệt

Pháp chưa thật sự bùng nổ trước Paraguay, nhưng nhìn tổng thể, họ vẫn là một trong những đội tấn công hiệu quả nhất giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps, người sẽ chia tay đội tuyển sau giải đấu này, Pháp đã thắng 11 trong 12 trận chính thức gần nhất, bao gồm 7 chiến thắng liên tiếp.

Bộ tứ tấn công gồm Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola đang chơi cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, Desiré Doue cũng tạo dấu ấn với kỹ thuật khéo léo, mang về quả phạt đền quyết định trước Paraguay.

Mbappe và Olise là hai nhân tố quan trọng nhất trên hàng công tuyển Pháp. Olise trở thành cầu thủ đầu tiên sau huyền thoại Brazil Zico tại World Cup 1978 hoàn thành từ 10 pha rê bóng trở lên, tạo ít nhất 10 cơ hội từ bóng sống ngay trong lần đầu tham dự World Cup.

Nếu vượt qua Morocco, Pháp sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử góp mặt ở bán kết trong ba kỳ World Cup liên tiếp, sau Đức (4 kỳ liên tiếp từ 2002-2014 và 3 kỳ từ 1982-1990) và Brazil (3 kỳ từ 1994-2002).

Morocco phòng ngự tốt

Morocco vẫn chưa thua, và chiến thắng 3-0 trước Canada cho thấy họ nguy hiểm ra sao khi có khoảng trống để phản công. Điều khiến Pháp phải lo ngại là kỷ luật chiến thuật phía sau điều đó. 2 trong số 5 trận của Morocco kết thúc với tỷ số hòa, và họ hoàn toàn thoải mái trong việc bóp nghẹt nhịp độ rồi kiên nhẫn chờ thời cơ.

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi giữ được sự kỷ luật trong tổ chức phòng ngự. Morocco thường bảo vệ trung lộ tốt, giữ cự ly giữa các tuyến và chuyển trạng thái nhanh khi giành lại bóng. Achraf Hakimi là điểm tựa quan trọng ở cánh phải, cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.

Achraf Hakimi là điểm tựa quan trọng ở cánh phải của Morocco. (Ảnh: Reuters)

Trong hai kỳ World Cup gần nhất, Hakimi là hậu vệ tạo ra nhiều cơ hội nhất với 21 lần. Riêng tại World Cup 2026, anh đã tạo 15 cơ hội, nhiều nhất lịch sử đối với một hậu vệ châu Phi tại một kỳ World Cup (tính từ năm 1966). Brahim Diaz cũng là nhân tố đáng chú ý. Kể từ đầu Cúp bóng đá châu Phi 2025, Diaz là cầu thủ Morocco tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất trên mọi đấu trường với 6 bàn và 4 kiến tạo.

Dự đoán Pháp vs Morocco

Dự đoán Pháp - Morocco: Đội nào thắng?

Morocco tổ chức tốt, đang bất bại và là mối đe dọa thực sự trong các pha phản công. Họ chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Tuy nhiên, Pháp đã duy trì cả hàng công sắc bén hơn lẫn hàng thủ chắc chắn hơn trong suốt giải đấu.

Trong sáu lần gặp nhau trước đây, Morocco thua bốn và hòa hai. Trận đấu chính thức duy nhất giữa hai đội là bán kết World Cup 2022, nơi đại diện châu Phi thất bại 0-2, khép lại hành trình lịch sử của họ tại Qatar.

Một lần nữa, "Sư tử Atlas" bước vào cuộc đối đầu với Pháp sau chuỗi 5 trận bất bại đầu tiên tại World Cup, tiếp tục viết nên cột mốc mới cho bóng đá châu Phi. Morocco nhiều khả năng sẽ khiến trận đấu trở nên khó chịu và giữ số bàn thắng ở mức thấp.

Dù đây được dự báo sẽ là trận đấu rất căng thẳng và giằng co, chất lượng vượt trội của hàng công với nhiều ngôi sao có khả năng tạo khác biệt được kỳ vọng sẽ giúp "Les Bleus" khuất phục "Sư tử Atlas" sau 120 phút thi đấu.

Dự đoán tỷ số: Pháp 1-0 Morocco.