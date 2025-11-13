Doanh nghiệp bất động sản làm ăn ra sao trong quý III?

(VTC News) -

Một trong những doanh nghiệp "ăn nên làm ra" trong quý III/2025 có thể kể đến là Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long hay Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.

Theo đó, Nam Long ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lên tới 1.877 tỷ đồng, tăng 1.506 tỷ đồng, tương đương 406% so với quý III/2024; lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 3.113 tỷ đồng, tương đương 376% lên 3/941 tỷ đồng.

Cùng với doanh thu là đà đi lên mạnh mẽ của lãi ròng. Lợi nhuận sau thuế của Nam Long đạt 234 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số lỗ 40,4 tỷ đồng của quý III năm trước; lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận tăng 386,5 tỷ đồng, tương đương 709% lên 441 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc trong quý III/2025. (Ảnh minh họa)

Cổ đông của Khang Điền cũng có lý do để ăn mừng khi mà doanh thu quý III tăng 845 tỷ đồng, tương đương 334% lên 1.098 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng tăng 1.637 tỷ đồng, tương đương 133% lên 2.869 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tăng, lợi nhuận sau thuế của Khang Điền cũng có bước tiến lớn. Chỉ tiêu này đạt 526 tỷ đồng, tăng 459,6 tỷ đồng, tương đương 692%; lũy kế 9 tháng đạt 841 tỷ đồng, tăng 431 tỷ đồng, tương đương 105% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp bất động sản khác cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như: Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (tăng 2.160%), DIC Group (tăng 1.432%),...

Mặc dù lợi nhuận đi lên nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với hàng tồn kho đứng ở mức rất cao. Tại ngày 30/9/2025, hàng tồn kho tại Nam Long đạt 17.852 tỷ đồng, chiếm 62,9% tổng tài sản và vượt xa doanh thu.

Còn tại Khang Điền, chỉ số hàng tồn kho thậm chí còn cao hơn khi đạt 23.086 tỷ đồng, chiếm 69,8% tổng tài sản..

Tại TTC Land, dù có tốc độ tăng trưởng lớn nhưng quy mô doanh thu, lợi nhuận lại khiêm tốn khi chỉ đạt 951 tỷ đồng và 33,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, tại ngày 30/9/2025, chỉ số hàng tồn kho tại doanh nghiệp này lại lên tới 3.574 tỷ đồng.

Bên cạnh nhiều doanh nghiệp thắng lớn thì nhiều doanh nghiệp khác lại có kết quả không mấy khả quan.

Trong quý III, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) ghi nhận doanh thu giảm đáng kể từ 2.012 tỷ đồng xuống 1.684 tỷ đồng nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm lại tăng từ 4.299 tỷ đồng lên 5.399 tỷ đồng, tương ứng đà tăng 1.100 tỷ đồng (25,6%).

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Vinahud tiếp tục vào danh sách các doanh nghiệp địa ốc thua lỗ với khoản lỗ 22,4 tỷ đồng trong quý III và 779,8 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Tin tốt là khoản thua lỗ này đã giảm so với con số lỗ 162 tỷ đồng hồi 9 tháng đầu năm 2024.

Vinahud thua lỗ khi doanh thu “rơi tự do”. Doanh thu quý III giảm từ 52,5 tỷ đồng xuống 7,6 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng giảm 142,4 tỷ đồng, tương đương 82,8% xuống còn 29,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần DRH Holdings cũng ghi nhận kỳ thứ 10 thua lỗ liên tiếp. Trong quý III/2025, DRH lỗ 25,5 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng lỗ 75,9 tỷ đồng. Tại ngày 30/9, DRH lỗ lũy kế 157 tỷ đồng.