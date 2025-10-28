Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại tỉnh Gia Lai

(VTC News) -

Chiều 28/10, đoàn công tác B07.K75 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, làm việc với Sở Công Thương tỉnh Gia Lai về chuyên đề "Quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp và chính sách về nguồn vốn, công nghệ, ưu đãi về đầu tư cho phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai".

Ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh có 83 nhà máy điện đang vận hành phát điện với tổng công suất 4.046 MW, trong đó 57 nhà máy thủy điện với tổng công suất 2.516 MW.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII được duyệt, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đọan 2025 - 2030 khoảng 6.537 MW.

Ông Dương Minh Đức cũng trình bày về phương án phát triển các dự án năng lượng tại địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Đặc biệt, với lợi thế về vị trí địa lý, tỉnh Gia Lai có quan điểm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo; chú trọng thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như điện gió ven bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác.

Bên cạnh đó, địa phương nghiên cứu tiềm năng để phát triển nguồn điện từ năng lượng sóng biển, thủy triều trong tương lai; khai thác điện gió trên biển, điện mặt trời gắn với sản xuất hydrogen, amoniac. Tỉnh tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo tiềm năng trên địa bàn vào điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia khi triển khai thực hiện với quy mô công suất khoảng 5.000 MW trong giai đoạn đến năm 2030.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đóng góp 15 ý kiến xoay quanh việc triển khai Quy hoạch điện VIII, công tác phát triển thủy điện; chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh... Các ý kiến đều bày tỏ mong muốn sự quan tâm sâu sát hơn nữa của Tỉnh ủy, UBND và sự tham mưu của Sở Công Thương đối với sự phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

TS Đỗ Văn Quân, Phó Viện trưởng Viện kinh tế - xã hội và Môi trường (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Thay mặt đoàn công tác, TS Đỗ Văn Quân, Phó Viện trưởng Viện kinh tế - xã hội và Môi trường (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đánh giá việc lựa chọn chủ đề làm việc rất kịp thời, thích ứng, nhanh nhạy và phù hợp với bối cảnh tình hình của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Qua buổi làm việc, đoàn công tác hiểu hơn về thực tiễn quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp và chính sách về nguồn vốn, công nghệ, ưu đãi về đầu tư cho phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, là cơ sở cho việc tổng kết thực tiễn gắn với lý luận trong quá trình học tập, đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thống nhất duy trì liên hệ, cung cấp thông tin trao đổi kịp thời, đề xuất, tham mưu với vai trò, nhiệm vụ từng học viên trong lĩnh vực công tác của mình cũng như phát huy vai trò của Sở Công Thương đối với việc sự phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Từ đó, góp phần vào xây dựng nền kinh tế xanh, bền vững của đất nước, tiến bước vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường và hạnh phúc vào năm 2045 - mốc son 100 năm thành lập nước.