Đề Văn 'Steve Jobs Việt Nam': Không có điểm 10, cả nước chỉ 8 thí sinh đạt 9,75

(VTC News) -

Theo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, môn Ngữ văn không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 10. Đây là năm thứ hai liên tiếp môn học này không ghi nhận bài thi đạt điểm 10.

Năm nay, đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi xuất hiện nhiều luồng tranh cãi ở câu nghị luận xã hội về chủ đề “Làm thế nào để có những ‘Steve Jobs Việt Nam’?”.

Phổ điểm cho thấy điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay đạt 6,5 điểm, giảm so với mức 7,0 điểm của năm 2025. Cả nước có 8 bài thi bị điểm 0.

Đề Văn về “Steve Jobs Việt Nam”: Không có điểm 10, điểm trung bình đạt 6,5.

Theo thống kê dữ liệu của Báo điện tử VTC News, chỉ 8 thí sinh trên cả nước đạt mức 9,75 điểm, trở thành thủ khoa môn Ngữ văn của kỳ thi năm nay.

Trong đó, hội đồng thi TP Huế có nhiều thủ khoa nhất với 3 thí sinh đạt 9,75 điểm. Đồng Tháp 2 thí sinh, còn Hà Nội, Hải Phòng và Lâm Đồng mỗi địa phương có một thí sinh đạt mức điểm cao nhất ở môn Ngữ văn. Toàn quốc có 164 bài thi đạt 9,5 điểm.

Top 200 thí sinh đạt điểm cao nhất môn Văn toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 8 thủ khoa đạt mức điểm cao nhất 9,75 điểm.

Theo phổ điểm, khoảng 44,09% bài thi môn Ngữ văn đạt từ 7 điểm trở lên, giảm so với khoảng 59,57% của năm 2025. Việc không có điểm 10, cùng số lượng rất ít bài thi đạt từ 9,5 điểm trở lên, cho thấy đề thi năm nay có khả năng phân hóa rõ nét, nhất là ở nhóm thí sinh đạt kết quả xuất sắc.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc buổi thi Ngữ văn hôm 11/6 tuần trước, đề Văn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc sử dụng cụm từ “Steve Jobs Việt Nam” có thể gây khó khăn cho học sinh ở những khu vực ít điều kiện tiếp cận thông tin và hiểu biết về các nhân vật nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực công nghệ.

Bên cạnh đó, một số tranh luận xuất hiện quanh ngữ liệu của đề khi nhắc đến các nhân vật như Steve Jobs, Mark Zuckerberg và Elon Musk trong nhóm những người được xem là biểu tượng của đổi mới sáng tạo. Nhiều ý kiến đặt vấn đề về cách sử dụng khái niệm “nhà phát minh” là chưa chính xác đối với các nhân vật này vì họ không phải nhà phát minh theo nghĩa truyền thống.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh: Minh Đức)

Tại họp báo sau kỳ thi ngày 12/6, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), khẳng định đề thi không yêu cầu thí sinh phải ghi nhớ các thông tin chi tiết về những nhân vật được nhắc đến. Ngữ liệu trong đề đã cung cấp đầy đủ dữ kiện cần thiết để học sinh thực hiện bài viết. Các nhân vật xuất hiện trong đề được sử dụng như những hình tượng gợi mở về công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng tạo ra giá trị mới cho xã hội.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết hội đồng ra đề đã cân nhắc kỹ lưỡng từng câu chữ, tham khảo ý kiến chuyên môn và nghiên cứu các khái niệm liên quan như phát minh, đổi mới, sáng tạo nhằm bảo đảm phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Liên quan đến công tác chấm thi, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh tính mở của môn Ngữ văn không đồng nghĩa với việc mọi câu trả lời đều được chấp nhận. Những quan điểm khác nhau vẫn có thể được ghi nhận nếu thí sinh lập luận logic, có căn cứ và đáp ứng đúng yêu cầu của đề bài.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên bài thi Ngữ văn được chấm theo phương pháp rubric. Với phương pháp này, việc đánh giá dựa trên các tiêu chí và mức độ đạt được cụ thể, góp phần bảo đảm sự thống nhất, công bằng và hạn chế yếu tố chủ quan trong quá trình chấm thi.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.