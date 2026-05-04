'Đạo chích' đột nhập villa ở Đà Nẵng, cuỗm tài sản của du khách

(VTC News) -

Công an phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ khẩn cấp Trương Duy Thức (SN 1993, trú tổ dân phố An Bàng, phường Hội An Tây) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13h ngày 2/5, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của chị T.T.P. - chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng - về việc khách lưu trú tại cơ sở bị kẻ gian đột nhập phòng lấy cắp 2 điện thoại di động iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max, 1 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng cùng khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Trương Duy Thức - kẻ đột nhập villa trộm cắp tài sản. (Ảnh: C.A)

Xác định vụ việc xảy ra trong thời điểm lượng khách du lịch tập trung đông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương, Ban Chỉ huy Công an phường đã khẩn trương chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, truy vết, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua công tác phối hợp với Công an xã Núi Thành, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người tiêu thụ số điện thoại liên quan là N.Q.K. (trú phường Tây Hồ, TP Đà Nẵng). Từ manh mối quan trọng này, đến khoảng 8h ngày 3/5, Công an phường Hội An Tây đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trương Duy Thức - kẻ có nhiều tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan công an, ban đầu Thức quanh co, chối tội. Song trước những chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh quyết liệt của lực lượng điều tra, Trương Duy Thức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng cũng bắt giữ Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú tổ 44, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng; nghề nghiệp: Hát lô tô trong đoàn lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Lúc 10h30 ngày 19/4, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật tài sản xảy ra lúc 3h cùng ngày tại khu vực ngã ba Tô Hiến Thành - Nguyễn Công Trứ (phường An Hải).

Nạn nhân là anh Shulha Dmytro (SN 1981, quốc tịch Ukraine). Nam du khách bị một đối tượng lái xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại Samsung A25 (trị giá hơn 6 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trưa 20/4, cảnh sát xác định Phạm Minh Khoa là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật nêu trên. Đáng chú ý, Khoa có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù cách đây 1 năm.

Đến 7h ngày 21/4, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Minh Khoa đang lẩn trốn tại đoàn hát lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân trên đường Hoàng Sa nên đã bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận hành vi vi phạm.