Tuyên án vụ án sai phạm tín dụng ở Công ty Phú Mỹ, gây thiệt hại 73 tỷ đồng

Chiều 4/5, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 9 bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng và các cá nhân liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Xường - em trai bà Hứa Thị Phấn (xét xử vắng mặt) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 5 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo là nhân viên ngân hàng, tòa tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn (đã mất) làm Chủ tịch HĐQT, được giao quản lý khu đất rộng 279.269m² tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM (cũ).

Trong đó, 240.000m² phải góp vốn vào liên doanh Công ty Phú Mỹ Á Châu để thực hiện Dự án Garden City đã được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư. Phần còn lại 39.269m² chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận.

Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp toàn bộ khu đất trên, đồng thời không đủ năng lực tài chính, không chứng minh được mục đích sử dụng vốn vay và cũng không có quyền thế chấp tài sản thuộc dự án.

Theo chỉ đạo của bà Phấn, các bị cáo là người thân, quen và nhân viên gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ, ký khống biên bản họp HĐQT cùng nhiều hồ sơ, tài liệu để hoàn thiện thủ tục vay vốn trái quy định.

Từ đó, bà Hứa Thị Phấn đã nhận tổng cộng 249,8 tỷ đồng từ ngân hàng, đã trả 170 tỷ đồng, còn nợ 89 tỷ đồng.

Đối với nhóm cán bộ ngân hàng, cáo trạng xác định các bị cáo đã phê duyệt cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.