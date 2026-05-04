10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026

Theo thống kê từ dữ liệu đăng ký nguyện vọng 1, nhiều trường THPT tại TP.HCM ghi nhận tỷ lệ "chọi" vượt mốc 2, cho thấy mức độ cạnh tranh cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Trong nhóm các trường có tỷ lệ chọi cao, THPT Bùi Thị Xuân dẫn đầu với khoảng 2,84, tương đương gần 3 thí sinh cạnh tranh 1 chỉ tiêu. Tiếp đến là THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ 2,79, và THPT Thủ Đức đạt 2,57.

Học sinh đăng ký dự thi lớp 10.

Dưới đây là danh sách 10 trường có tỷ lệ "chọi" lớp 10 thường cao nhất TP.HCM năm 2026 (tạm tính).

STT Tên trường Tổng chỉ tiêu Số nguyện vọng 1 Tỷ lệ chọi 1 Trường THPT Bùi Thị Xuân 630 1.787 2,84 2 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 360 1.004 2,79 3 Trường THPT Thủ Đức 900 2.312 2,57 4 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 675 1.692 2,06 5 Trường THPT Lê Trọng Tấn 675 1.655 2,45 6 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 765 1.797 2,35 7 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 990 2.322 2,35 8 Trường THPT Dĩ An 540 1.266 2,34 9 Trường THPT Trịnh Hoài Đức 765 1.774 2,32 10 Trung học Thực hành Đại học Sư phạm 280 647 2,31

Dựa trên số liệu chỉ tiêu lớp 10 năm nay được Sở GD-ĐT công bố hôm 29/4 và số lượng nguyện vọng 1 của từng trường, phụ huynh, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ nay đến 17h ngày 8/5.

Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của TP.HCM diễn ra sau sáp nhập, với tổng số học sinh lớp 9 tham gia dự thi cao kỷ lục, lên đến gần 170.000 em.

Chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập toàn thành phố năm học 2026 - 2027 là 118.550 học sinh, đạt tỷ lệ 70,11% trong tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026.

Thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng lớp 10, gồm 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp và 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên.