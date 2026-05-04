HLV Kim Sang-sik nhận Bằng khen của Thủ tướng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng 3 trợ lý Lee Woon-jae, Yoon Dong-hun và Lee Jung-soo nằm trong danh sách nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng 3 trợ lý đồng hương được ghi nhận thành tích khi đóng góp cho đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các học trò giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Điều này mang đến sự tự tin cho U22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với mục tiêu huy chương vàng. U22 Việt Nam có thành tích toàn thắng tại giải đấu, lần lượt đánh bại U22 Lào, U22 Malaysia, U22 Philippines và U22 Thái Lan.

HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia giành HCV tại SEA Games 33. (Nguồn: VFF)

Ở bán kết, U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines 2-0 nhờ hai bàn thắng muộn của Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn. U22 Việt Nam sau đó lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan 3-2 trong trận chung kết dù bị dẫn 0-2, qua đó giành chức vô địch.

Sau dấu ấn tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu nổi bật tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 và giành hạng ba chung cuộc.

Kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik nhanh chóng để lại dấu ấn rõ nét. Ông không chỉ đưa U22 Việt Nam lên ngôi tại SEA Games 33, mà còn giúp đội tuyển quốc gia lấy lại vị thế với chức vô địch AFF Cup 2024, đồng thời giành quyền góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027.